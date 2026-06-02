A delegação da seleção brasileira desembarcou nos Estados Unidos nesta terça-feira, 2, para a disputa da Copa do Mundo. No país, a equipe terá como base o The Ridge Hotel, localizado em Basking Ridge, Nova Jersey, e realizará seus treinamentos no Columbia Park Training Facility, em Morristown.

Antes da estreia no Mundial, a seleção brasileira disputará um último amistoso preparatório contra o Egito. A partida está agendada para o próximo sábado, 6 de junho, em Cleveland, no Huntington Bank Field.

A agenda da seleção na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 já está definida: