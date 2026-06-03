Não é incomum ver um brasileiro vestindo as cores da bandeira de outra nação em Copas do Mundo. Diego Costa e Thiago Alcântara pela Espanha, Luiz Oliveira pela Bélgica ou Mário Fernandes pela Rússia, são alguns dos nomes que jogaram por outros países no Mundial. Em 2026, o Brasil terá quatro atletas disputando o torneio por outras seleções: Maurício (Paraguai), Matheus Nunes (Portugal), Edmílson Junior e Lucas Mendes (Catar).

Maurício (Paraguai)

Nascido em São Paulo, o meia do Palmeiras chegou a atuar por categorias de base da seleção brasileira, mas não recebeu chances no time principal. Filho de pai paraguaio, o jogador se “naturalizou” em novembro do ano passado e fez, até o momento, dois jogos por La Albirroja. O jogador vive a expectativa de conquistar a sua primeira titularidade sob o comando de Gustavo Alfaro durante o Mundial.

Matheus Nunes (Portugal)

Meio-campista de origem e lateral com Pep Guardiola, Matheus Nunes nasceu no Rio de Janeiro e começou nas escolhinhas do Flamengo. A mudança para Portugal veio cedo, aos 13 anos a família do jogador se mudou para o país, para acompanhar o padrasto de Matheus, que é português. O meia terminou a sua formação no Sporting, e depois de dois anos no profissional, foi vendido para o Wolverhampton, da Inglaterra, em 2022. Uma temporada nos Wolves foram suficientes para levá-lo para o Manchester City.

Matheus chegou a ser convocado por Tite, em agosto de 2021, quando a Premier League proibiu os jogadores que atuavam na liga de viajarem para a América do Sul, por conta da pandemia de Covid-19. No entanto, o jogador recusou a convocação e foi chamado por Portugal em setembro.

Edmílson Junior (Catar)

Filho do jogador brasileiro Edmílson Paulo da Silva, que teve passagens por Sport e Botafogo nos anos 80 e 90, Edmílson Junior é o único brasileiro da lista a nascer fora do país. O atleta nasceu na Bélgica, quando seu pai atuava pelo Standard Liége. O atacante do Al-Duhail joga no clube catari desde 2018, o que o permitiu a sua naturalização e defender a seleção do país.

Lucas Mendes (Catar)

Natural do Paraná, Lucas Mendes, de 35 anos, foi formado nas categorias de base do Coritiba. O zagueiro deixou o clube em 2012, para defender o Olympique de Marselha. Depois de duas temporadas na França, o defensor chegou ao futebol catari, onde atualmente joga no Al-Wakrah. Os 12 anos vivendo no Catar permitiram que o jogador pudesse disputar o Mundial pelo Catar.