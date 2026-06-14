Neste domingo, 14, Holanda e Japão estreiam na Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Dallas, nos EUA, pela primeira rodada do grupo F. Esse será o segundo encontro das equipes em mundiais. O primeiro ocorreu em 2010, na África do Sul, também pela fase de grupos, quando os europeus bateram os asiáticos por 1 a 0. No entanto, as relações entre ambos são muito mais profundas e amigáveis.

Em 2019, a seleção japonesa feminina eliminou a Holanda da Copa do Mundo nas oitavas de final. Naquela oportunidade, o perfil da rede social X “Copa Além da Copa”, aproveitou para resgatar a conexão entre os dois países. Segundo eles, tudo começou no século 17, quando a Companhia Holandesa das Índias Orientais , a primeira empresa de capital aberto e multinacional do mundo, estabeleceu um posto comercial na cidade de Hirado, na província de Nagasaki.

No entanto, enquanto tecidos, porcelanas e especiarias eram negociados, uma revolta camponesa composta por cristãos japoneses estourou no país asiático contra o xogunato, governo militar hereditário do Japão feudal. A Rebelião de Shimabara, como ficou conhecida, foi amplamente apoiada por nações cristãs ocidentais, com exceção da Holanda.

Assim, o apoio ocidental acabou usado como combustível para esmagar o movimento, inclusive, com pedido de ajuda de navios holandeses para bombardear redutos rebeldes. Com isso, o Japão permaneceria isolado do mundo pelos próximos 220 anos — período conhecido como Sakoku, no qual era proibida a entrada de estrangeiros e a saída de japoneses. A única exceção era, justamente, para com a Holanda.

Holanda x Japão

A seleção holandesa e a japonesa entram em campo às 17h (horário de Brasília) deste domingo, 14. Elas integram o grupo F, que conta ainda com Suécia e Tunísia, as quais se enfrentam mais tarde, às 23 h.

Escalação provável da Holanda

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Gakpo e Malen. Técnico: Ronald Koeman.

Escalação provável do Japão

Zion Suzuki; Itakura, Hiroki e Tomiyasu; Doan, Tanaka, Kamada, Nakamura, Kubo e Junya Ito; Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.



A partida terá transmitida por Globo, ge tv, sportv, NSports, SBT e Cazé TV.

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