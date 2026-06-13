A República Democrática do Congo realizou, na manhã deste sábado, 13, o seu segundo treino em solo americano – o primeiro aberto aos jornalistas. A atividade no Houston Sports Park, CT do Houston Dynamo, localizado na região sul da cidade texana, foi a primeira aparição pública da seleção democrático-congolesa nos Estados Unidos após cumprir o período de isolamento por conta de um surto de ebola. A delegação chegou ao país na última quinta, 11, e ainda é monitorada pelas autoridades americanas.

A doença, que atingiu o leste do Congo causando mais de 177 mortes e resultou em mais de mil casos suspeitos no país, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), forçou a alteração na preparação dos Leopardos.

A equipe precisou cumprir, no período, um isolamento de 21 dias em uma “bolha sanitária” na Bélgica antes do torneio, desembarcando em Houston somente depois dessa etapa. Todos os 26 jogadores selecionados conseguiram entrar no país.

Há dois dias, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) confirmou as primeiras mortes no campo de Kpangba, que abriga cerca de 30 mil pessoas deslocadas no leste da República Democrática do Congo.

O treino teve apenas os 15 primeiros minutos abertos à imprensa. A seleção está hospedada no Omni Hotel, em Houston, e usará a cidade como base durante o período de disputa do Mundial.

Durante a preparação, a RD do Congo perdeu por 2 a 1 para o Chile em Orléans, na França, em partida que originalmente estava programada para ocorrer em La Línea de la Concepción, na Espanha, mas precisou mudar de local às pressas após uma proibição do prefeito por conta da epidemia.

O Congo garantiu a classificação à Copa após derrotar a Jamaica na repescagem intercontinental, voltando a disputar o torneio depois de 52 anos de ausência.

Logo na estreia, o time terá a difícil missão de enfrentar a seleção de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, no próximo dia 17, no NRG Stadium. O time está no Grupo K, que também conta com Colômbia e Uzbequistão.