Novidade na escalação do técnico Ronald Koeman, o até então quase desconhecido atacante Brian Brobbey abriu caminho para a vitória por 5 a 1 da Holanda contra a Suécia neste sábado, 20, no NRG Stadium, em Houston. Autor de dois gols na partida, o camisa 19 ajudou a garantir um resultado considerado fundamental para a Laranja Mecânica seguir sonhando na competição – um feito que, curiosamente, pode complicar de vez a vida de Memphis Depay, maior artilheiro da história da seleção, com 55 gols.

Ainda distante da melhor condição física, Memphis acompanhou do banco de reservas o novo dono da posição convencer Koeman com seu faro de gol. Curiosamente, antes desta partida, o jovem atacante só havia balançado as redes uma única vez em 15 exibições pelo país.

Formado pelo Ajax, chama a atenção no centroavante o físico dominante e a velocidade com relação aos rivais. Em mais de uma oportunidade, ele levou a melhor em disputas corpo a corpo, como nos lances dos dois gols.

No primeiro deles, logo aos cinco minutos, antecipou-se ao goleiro e ao zagueiro para aproveitar um cruzamento rasteiro de Cody Gakpo pela esquerda. Onze minutos depois, em jogada semelhante, se atirou em um carrinho para desviar o cruzamento de Dumfries pela direita.

Conhecido como “Brobbeast” – apelido que mescla o sobrenome com beast (fera, em inglês) por conta do porte físico -, o atacante demorou a engrenar no futebol. Entre 2020 e 2021, viveu a sua primeira temporada como profissional do Ajax, marcando seis gols em 19 jogos.

Negociado com o RB Leipzig, voltou ao clube holandês meses depois por empréstimo para tentar a primeira sequência da carreira, que só chegou na temporada 2022/23, quando marcou 14 gols em 44 jogos.

O bom desempenho foi seguido de mais 29 gols nas duas temporadas seguintes, que o levaram ao Sunderland. Foram 32 jogos e sete gols desde a chegada ao futebol inglês, ajudando a equipe a terminar na sétima colocação e a garantir vaga na fase de grupos da Liga Europa.

Aos 32 anos, Memphis ainda não está totalmente recuperado de um estiramento muscular grau 2, sofrido em uma partida entre Corinthians e Flamengo, em 22 de março, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde então, ele ficou afastado por dois meses para recuperação, retornando somente no dia 24 de maio, na partida contra o Atlético Mineiro. O atacante do Timão ainda participou de outras três partidas, mas em nenhuma delas por mais de 45 minutos.

Assim como na estreia contra o Japão, ele foi acionado por Koeman aos 26 minutos do segundo tempo, justamente na vaga de Brobbey, mas pouco tocou na bola. Precisará, com uma nova “sombra”, mostrar muito mais na terceira partida para recuperar a titularidade.

Agora líder do Grupo F do torneio, a Holanda volta a jogar na próxima quinta-feira, 25, contra a Tunísia, em Kansas City.