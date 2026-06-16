A França estreia na Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira, 16, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O jogo válido pela primeira rodada do grupo I será disputado diante de Senegal.

Os franceses chegam ao Mundial entre os favoritos, tendo em vista o título de 2018 e o vice-campeonato de 2022. Com forte time, a grande estrela é Kylian Mbappé, que, aos 27 anos, já persegue recordes nesta edição.

O astro da seleção francesa se destaca no quesito artilharia. Em 14 jogos de Copa, marcou 12 gols, o que o coloca entre os maiores artilheiros da história do torneio. O ranking tem no posto de maior goleador o alemão Miroslav Klose, com 16 bolas na rede.

Assim, é possível que Mbappé assuma a posição, dependendo apenas da manutenção da média de gols e uma boa campanha francesa. Para isso, ainda precisa superar Lionel Messi. O craque argentino, que tem 13 gols em Copas, disputará esta edição.

Outra marca perseguida por Kylian é a de maior artilheiro em mata-matas. Com oito gols em fases finais, o francês tem o mesmo número de tentos que o brasileiro Leônidas da Silva, ficando apenas pelo critério de desempate de jogos disputados (oito de Mbappé, contra cinco do Diamante Negro).

Mbappé, porém, já tem marcas estabelecidas. Ao brilhar na final de 2022, ele igualou o inglês Geoff Hurst, que, até então, era o único a marcar três vezes em uma final de Copa do Mundo (1966).

O camisa 10 da França já havia balançado as redes uma vez em 2018, na final vencida por 4 a 2 contra a Croácia. Ou seja, com quatro tentos em decisões, é o atleta com mais gols na fase.