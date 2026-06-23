O técnico Didier Deschamps não estará à frente da seleção francesa na partida contra a Noruega, na sexta-feira, 26, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O treinador deixou a delegação nos Estados Unidos após a morte de sua mãe, ocorrida nesta terça-feira, e retornará à França para acompanhar as cerimônias de despedida.

Durante sua ausência, o comando da equipe ficará a cargo do auxiliar Guy Stéphan. A decisão foi tomada em conjunto com a Federação Francesa de Futebol.

Já classificada para as oitavas de final após as vitórias sobre Senegal e Iraque, a França enfrenta a Noruega, em Boston, em duelo que vale a liderança do Grupo I.