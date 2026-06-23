O técnico Didier Deschamps não estará à frente da seleção francesa na partida contra a Noruega, na sexta-feira, 26, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O treinador deixou a delegação nos Estados Unidos após a morte de sua mãe, ocorrida nesta terça-feira, e retornará à França para acompanhar as cerimônias de despedida.
Durante sua ausência, o comando da equipe ficará a cargo do auxiliar Guy Stéphan. A decisão foi tomada em conjunto com a Federação Francesa de Futebol.
Já classificada para as oitavas de final após as vitórias sobre Senegal e Iraque, a França enfrenta a Noruega, em Boston, em duelo que vale a liderança do Grupo I.
Confira a nota oficial da Federação Francesa
“Didier Deschamps não poderá comandar os treinos antes da partida entre Noruega e França. Ele também não estará disponível para o banco de reservas na sexta-feira, para o último jogo da seleção francesa no Grupo I.
O técnico da seleção nacional ficou consternado ao saber da morte de sua mãe na manhã de terça-feira. Ele retornará à França para comparecer ao funeral. Em comum acordo com Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que estava presente no centro de treinamento da seleção francesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos.
Didier Deschamps confiou a responsabilidade de liderar o grupo até seu retorno ao seu auxiliar, Guy Stéphan.
Neste momento extremamente doloroso, desejamos muita força ao treinador e à sua família e asseguramos o apoio de todos na Federação”