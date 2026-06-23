Cristiano Ronaldo não aceitou ser coadjuvante na Copa do Mundo de 2026. Com os dois gols marcados na goleada por 5 a 0 diante do Uzbequistão na tarde desta terça-feira, 23, em Houston, o astro de 41 nos bateu recordes e rebateu, em campo, as críticas que recebeu após uma estreia apagada.

O camisa 7 de Portugal, no entanto, se incomodou ao ser perguntado sobre um possível duelo com Lionel Messi, seu eterno antagonista, artilheiro da Copa até o momento com cinco gols pela Argentina.

“Não sei o que responder, porque a pergunta não tem muito sentido”, disse na zona mista, antes de considerar a hipótese. “Seria top, mas o mais importante era hoje, ganhar para se classificar e estar preparado para o que vem. Sabemos que vamos ter um jogo duro contra a Colômbia, mas o objetivo principal era passar de fase, conseguimos. Joguei bem, marquei gols, ajudei o time, que esteve muito bem. E seguimos.”

Pouco depois, Cristiano se negou a responder um repórter que também iniciou sua pergunta falando de Messi. Questionado pelo jornalista seguinte se teria demorado a chegar à “Copa das estrelas”, esbanjou a habitual autoconfiança. “Eu chego sempre. Mais cedo ou mais tarde, eu estou lá. Por isso… é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito naquilo que faço. Acredito muito que quem trabalha, Deus ajuda. A minha carreira foi sempre assim, não ia mudar nada. E estou muito feliz porque para mim o principal é a equipe”, afirmou.

“Temos de estar unido com os jogadores, estar unidos com as nossas famílias, que isso sabemos que podemos controlar. Tudo o resto que vem de fora não podemos controlar porque sabemos que quando nós não jogamos bem e não ganhamos, somos sempre atacados, principalmente eu. Mas, como disse anteriormente, já estou habituado e sigo o barco”, prosseguiu. O atacante do Al-Nassr citou as críticas que recebeu após a partida contra a República Democrática do Congo.

“Melhoramos, a vida é assim, há contratempos que temos nas partidas e na vida, mas o objetivo principal é sempre melhorar. Posso dizer que foi um semana muito dura, muito difícil, em que a opinião publica foi muito dura conosco, principalmente comigo e com o treinador. Mas não acontece nada, como você pode calcular, já são 23 anos de profissão e sempre quando as coisas vão bem Cristiano está bem e quando vai mal, é um aposentado, está velho, será sempre assim. Mas tudo bem, demos uma boa resposta, eu e meus companheiros, era o que queríamos, estávamos bem posicionados, jogamos bem, com as linhas para cima, e quando é assim é muito difícil de parar Portugal. Estou muito contente, agora é descansar e seguir para a próxima.”

Messi e Cristiano Ronaldo protagonizaram uma rivalidade histórica por Barcelona e Real Madrid, respectivamente, mas jamais se enfrentaram em Copas do Mundo.