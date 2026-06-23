Cristiano Ronaldo marcou duas vezes para Portugal no primeiro tempo da partida contra o Uzbequistão nesta terça-feira, 23, pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026. Com isso, quebrou um recorde na história ao se tornar o primeiro jogador a marcar gol em seis edições e ainda passou Eusébio, lenda lusitana da Copa de 1966, em gols em Mundiais.
Cristiano agora tem 10 gols em Copas, contra 9 do Pantera Negra, mas com quatro vezes mais jogos (24 a 6).
Um dos recordistas em participações, ao lado do argentino Messi e do goleiro mexicano Guillermo Ochoa, com 6 cada, CR7 chegou a 10 gols em Copas. O português havia feito 1 gol em 2006, 1 gol em 2010, 1 gol em 2014, 4 gols em 2018 e 1 gol em 2022. Messi, que neste Mundial de 2026 marcou em sua quinta Copa, passou em branco em 2010.
Contra o Uzbequistão, Cristiano Ronaldo pulou também para a 3ª colocação entre os jogadores com mais partidas disputadas em Copas do Mundo, com 24, ao lado do alemão Miroslav Klose, e atrás apenas de Messi (28 jogos) e o alemão Lotthar Matthaüs (25 jogos). Além disso, com o gol feito aos 41 anos, 4 meses e 6 dias, CR7 se tornou o segundo mais velho a fazer um gol em Copas, atrás do camaronês Roger Milla, que fez um gol aos 42 anos, 1 mês e 8 dias em 1994.
Maiores artilheiros de Portugal em Copas do Mundo (1930-2026):
10 – Cristiano Ronaldo (24 jogos)
9 – Eusebio (6 jogos)
4 – Pedro Pauleta (9 jogos)
3 – Gonçalo Ramos (9 jogos)
3 – José Torres (6 jogos)
3 – José Augusto (6 jogos)
Mais velhos a marcar gol em Copas do Mundo (1930-2026):
42 anos, 1 mês e 8 dias – Roger Milla 🇨🇲 – 1990
[41 anos, 4 meses e 6 dias] – Cristiano Ronaldo 🇵🇹 – 2026
39 anos, 9 meses e 10 dias – Pepe 🇵🇹 – 2022
[38 anos, 11 meses e 23 dias] – Messi 🇦🇷 – 2026
37 anos, 7 meses e 24 dias – Gunnar Gren 🇸🇪 – 1958