Cristiano Ronaldo marcou duas vezes para Portugal no primeiro tempo da partida contra o Uzbequistão nesta terça-feira, 23, pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026. Com isso, quebrou um recorde na história ao se tornar o primeiro jogador a marcar gol em seis edições e ainda passou Eusébio, lenda lusitana da Copa de 1966, em gols em Mundiais.

Cristiano agora tem 10 gols em Copas, contra 9 do Pantera Negra, mas com quatro vezes mais jogos (24 a 6).

Um dos recordistas em participações, ao lado do argentino Messi e do goleiro mexicano Guillermo Ochoa, com 6 cada, CR7 chegou a 10 gols em Copas. O português havia feito 1 gol em 2006, 1 gol em 2010, 1 gol em 2014, 4 gols em 2018 e 1 gol em 2022. Messi, que neste Mundial de 2026 marcou em sua quinta Copa, passou em branco em 2010.

Contra o Uzbequistão, Cristiano Ronaldo pulou também para a 3ª colocação entre os jogadores com mais partidas disputadas em Copas do Mundo, com 24, ao lado do alemão Miroslav Klose, e atrás apenas de Messi (28 jogos) e o alemão Lotthar Matthaüs (25 jogos). Além disso, com o gol feito aos 41 anos, 4 meses e 6 dias, CR7 se tornou o segundo mais velho a fazer um gol em Copas, atrás do camaronês Roger Milla, que fez um gol aos 42 anos, 1 mês e 8 dias em 1994.

Maiores artilheiros de Portugal em Copas do Mundo (1930-2026):

10 – Cristiano Ronaldo (24 jogos)

9 – Eusebio (6 jogos)

4 – Pedro Pauleta (9 jogos)

3 – Gonçalo Ramos (9 jogos)

3 – José Torres (6 jogos)

3 – José Augusto (6 jogos)

Mais velhos a marcar gol em Copas do Mundo (1930-2026):

42 anos, 1 mês e 8 dias – Roger Milla 🇨🇲 – 1990

[41 anos, 4 meses e 6 dias] – Cristiano Ronaldo 🇵🇹 – 2026

39 anos, 9 meses e 10 dias – Pepe 🇵🇹 – 2022

[38 anos, 11 meses e 23 dias] – Messi 🇦🇷 – 2026

37 anos, 7 meses e 24 dias – Gunnar Gren 🇸🇪 – 1958

Gols em mais edições de Copa do Mundo (1930-2026) ][6] – Cristiano Ronaldo 🇵🇹 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)

5 – Messi 🇦🇷 (2006, 2014, 2018, 2022 e 2026)

4 – Klose 🇩🇪 ((2002, 2006, 2010 e 2014)

4 – Pelé 🇧🇷 (1958, 1962, 1966 e 1970)