“Chegamos ao Mundial com objetivos muito claros. Nós temos as mesmas metas, cientes de que o processo exige muito, seja pelo fuso horário, pelas viagens ou pelos adversários. Já vimos que não há jogos fáceis. Há partidas que se tornam fáceis, mas, em geral, não há jogo fácil. A equipa está focada, a trabalhar muito bem, e é isso que eu levo comigo: nos últimos dias crescemos muito, e esse é um aspecto muito positivo”, encerrou o treinador.