O técnico espanhol Roberto Martínez, de Portugal, classificou como um “barulho injusto” as críticas recebidas pela equipe após o empate por 1 a 1 diante da República Democrática do Congo, na estreia da Copa do Mundo. Segundo Martínez, a seleção do país ainda pode se beneficiar do tropeço para amadurecer ao longo da competição.
Os portugueses enfrentam o Uzbequistão nesta terça-feira, 23, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.
“É normal sofrermos críticas. Eu não espero rosas depois de empatar no primeiro jogo, mas há muito barulho que não é justo, que não é certo. E também há muitos aspectos que não fazem sentido. Mas esse não é o nosso trabalho, precisamos focar no nosso dia a dia. É importante reagir nesses momentos difíceis, que é onde realmente nascem as equipas campeãs”, disse Martínez.
“É muito fácil falar quando a equipe ganha a Nations League, por exemplo. O importante é estarmos juntos nos momentos difíceis, mas o barulho faz parte do futebol e dou naturalidade a esse aspecto”, completou.
Cercada de expectativa, a estreia de Portugal no torneio teve atuação apagada do astro Cristiano Ronaldo – provocando fortes críticas para alguns dos jogadores nas redes sociais, além de reabrir questionamentos sobre a titularidade incontestável do capitão. Questionado, Martínez se esquivou de falar se o camisa 7 poderia ir para o banco de reservas.
“Não revelo o 11 titular”, resumiu. “Mas posso dizer que o grupo teve raiva [pelo resultado]. Todos mostraram responsabilidade, ajudaram muito e focaram naquilo que nós precisamos fazer, que é chegar ao nosso melhor nível o quanto antes. Temos o jogo de amanhã, depois contra a Colômbia e, após isso, será o momento de avaliar. Se nós esperarmos que amanhã vamos só entrar em campo e ganhar o jogo, será um erro”.
Discute-se em Portugal que o protagonismo dado ao jogador faz com que uma das melhores gerações da história do país não consiga fluir. Com Roberto Martínez, o camisa 7 ganhou o status de intocável: marcou 25 gols em 33 jogos e só não começou entre os titulares em uma única ocasião.
O lateral-direito João Cancelo, por exemplo, afirmou na véspera da partida que nomes como CR7 e Neymar ocupam um patamar de incontestáveis no futebol: “não precisam provar nada a ninguém. O talento que eles têm e o que fizeram no futebol fala por si”, explicou.
“Chegamos ao Mundial com objetivos muito claros. Nós temos as mesmas metas, cientes de que o processo exige muito, seja pelo fuso horário, pelas viagens ou pelos adversários. Já vimos que não há jogos fáceis. Há partidas que se tornam fáceis, mas, em geral, não há jogo fácil. A equipa está focada, a trabalhar muito bem, e é isso que eu levo comigo: nos últimos dias crescemos muito, e esse é um aspecto muito positivo”, encerrou o treinador.
Para a partida, o time deve contar com o retorno do zagueiro Rúben Dias, recuperado de lesão e titular absoluto da defesa.