Cristiano Ronaldo tem um novo recorde para chamar de seu. Nesta terça-feira, 23, o camisa 7 abriu o placar do jogo entre Portugal e Uzbequistão, o que o faz ser o único jogador da história a marcar gol em seis edições de Copas do Mundo.

Com bola na rede em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, o atacante começou o atual Mundial sendo isolado o dono da marca de cinco edições marcando. Porém, logo na estreia da Argentina, Lionel Messi igualou o feito. Cerca de uma semana depois, Cristiano voltou a ficar na frente do “rival”, com seu tento em 2026.

Ronaldo ainda, diferente de Messi, marcou gols em todas as edições que disputou. O tento desta terça foi o 10º da carreira de CR7 com a camisa de Portugal em Copa do Mundo. O atual craque, assim, superou Eusébio e se tornou o maior artilheiro luso no torneio, que, em 1966, brilhou anotando nove gols.

Na história da seleção, o camisa 7 é disparado o maior artilheiro, com 145 gols.

Gols em mais edições de Copa do Mundo (1930-2026):

[6] – Cristiano Ronaldo(2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)

5 – Messi (2006, 2014, 2018, 2022 e 2026)

4 – Klose ((2002, 2006, 2010 e 2014)

4 – Pelé (1958, 1962, 1966 e 1970)

4 – Uwe Seeler (1958, 1962, 1966 e 1970)