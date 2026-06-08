Uma das tradições das transmissões da seleção brasileira em Copas do Mundo, o grupo de axé Olodum fará parte da cobertura do Mundial de 2026 pelo SBT. A banda baiana, que desde 2002 era presença constante nas programações da TV Globo, agora integrará o pré-jogo das partidas do Brasil na emissora de Silvio Santos.

A movimentação é um desdobramento da ida do narrador Galvão Bueno para o SBT, que articulou a participação do Olodum em seu novo projeto, conforme noticiado pela Folha de S.Paulo.

A Parceria para o Mundial

A parceria entre a equipe de Galvão Bueno e o Olodum garante a exclusividade do grupo nas ativações de pré-jogo da seleção brasileira no SBT. Para as transmissões, telões serão instalados no Pelourinho, em Salvador, permitindo uma interação ao vivo e direta com o narrador.

A estreia dessa nova fase está marcada para 13 de junho de 2026, às 19h (horário de Brasília), durante o primeiro jogo do Brasil na Copa, contra Marrocos.

Cobertura do SBT na Copa de 2026

O SBT, em parceria com a N Sports, transmitirá 32 jogos da Copa do Mundo de 2026, incluindo todas as partidas da seleção brasileira. Galvão Bueno será a voz principal em 10 desses confrontos, que incluem os jogos do Brasil, a partida de abertura e a grande final. Os demais 22 jogos terão narração de Tiago Leifert.

Detalhes da Copa e Investimento

A Copa do Mundo de 2026 será um marco, sendo a primeira edição com 48 seleções e sediada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Para viabilizar a transmissão, o consórcio SBT/N Sports investiu cerca de US$ 25 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 134,5 milhões, nos direitos de exibição. A cobertura contará com uma equipe robusta de cerca de 300 profissionais, dos quais 60 estarão in loco nos países-sede, e já assegurou 12 patrocinadores.