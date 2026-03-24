O comentarista Celso Unzelte, da ESPN Brasil, foi um dos 40 jornalistas convidados para votar na eleição dos 100 Maiores de Todos os Tempos de PLACAR (edição 1533). Unzelte justificou a ausência de Neymar em sua lista dos dez primeiros colocados.

A edição impressa está à venda nas bancas de todo o país e também disponível na loja oficial no Mercado Livre. A revista também pode ser acessada em formato digital no app.

“O Neymar, que eu respeito muito, é o craque mais solitário craque da história do futebol brasileiro. Você nunca teve na história do futebol brasileiro essa história de um craque só. Mesmo o Pelé sendo o maior de todos, ele estava sempre coadjuvado por outros grandes jogadores”, disse.

Unzelte era um dos editores em 1999, quando PLACAR realizou pela última vez a eleição dos 100 Maiores Craques do Século (edição 1157). “Cada vez que me chamam para essas eleições, sempre falo: ‘Não pense em que ficou de fora, mas em que eu escolhi e você tiraria para colocar quem você quer.”

Os 10 Maiores de Todos os Tempos segundo Celso Unzelte