O comentarista Celso Unzelte, da ESPN Brasil, foi um dos 40 jornalistas convidados para votar na eleição dos 100 Maiores de Todos os Tempos de PLACAR (edição 1533). Unzelte justificou a ausência de Neymar em sua lista dos dez primeiros colocados.

A edição impressa está à venda nas bancas de todo o país e também disponível na loja oficial no Mercado Livre. A revista também pode ser acessada em formato digital no app.

“O Neymar, que eu respeito muito, é o craque mais solitário craque da história do futebol brasileiro. Você nunca teve na história do futebol brasileiro essa história de um craque só. Mesmo o Pelé sendo o maior de todos, ele estava sempre coadjuvado por outros grandes jogadores”, disse.

Unzelte era um dos editores em 1999, quando PLACAR realizou pela última vez a eleição dos 100 Maiores Craques do Século (edição 1157). “Cada vez que me chamam para essas eleições, sempre falo: ‘Não pense em que ficou de fora, mas em que eu escolhi e você tiraria para colocar quem você quer.”

Os 10 Maiores de Todos os Tempos segundo Celso Unzelte

  1. Pelé
  2. Messi
  3. Maradona
  4. Garrincha
  5. Cristiano Ronaldo
  6. Cruyff
  7. Puskás
  8. Di Stéfano
  9. Beckenbauer
  10. Ronaldo
Edição 1533 de PLACAR elege os 100 Maiores de Todos os Tempos

Edição 1533 de PLACAR elege os 100 Maiores de Todos os Tempos