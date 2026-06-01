O ator norte-americano Michael B. Jordan interagiu nas redes sociais ao celebrar o primeiro gol do jovem atacante Rayan pela seleção brasileira. A interação ocorreu após a goleada do Brasil sobre o Panamá por 6 a 2, em um amistoso disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Primeiro Gol de Rayan pela Seleção

A partida, realizada em 31 de maio de 2026, marcou a despedida da seleção brasileira da torcida em solo nacional antes de embarcar para os Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo de 2026. Rayan, de apenas 19 anos, balançou as redes pela primeira vez com a camisa da equipe principal, anotando o terceiro gol brasileiro. Além dele, Vini Jr, Casemiro, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos também marcaram para o Brasil, enquanto Amir Murillo e Carlos Harvey descontaram para o Panamá.

Conexão Hollywood-Futebol

A interação de Michael B. Jordan não é aleatória. O ator, conhecido por seus papéis em Hollywood, é investidor do Bournemouth, clube inglês onde Rayan atua. Jordan interagiu nas redes sociais em celebração ao feito do atleta brasileiro. O gesto gerou grande repercussão e levou fãs brasileiros a invadirem a página com comentários de carinho.