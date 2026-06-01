Ao golear o Panamá por 6 a 2 na noite desse domingo, 31, a Seleção voltou a marcar seis gols em uma partida depois de sete anos. O último jogo em que o ataque brasileiro foi tão efetivo aconteceu em 9 de junho de 2019, na vitória sobre Honduras por 7 a 0, em amistoso realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Gabriel Jesus (2), Thiago Silva, Philippe Coutinho, David Neres, Roberto Firmino e Richarlison balançaram as redes contra os hondurenhos. O duelo na capital gaúcha antecedeu a estreia na Copa América 2019. No Maracanã, Vinicius Jr., Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos fizeram a festa das mais de 72 mil pessoas presentes.

Outras goleadas no período

A Amarelinha esteve perto de atingir a marca de seis gols em outras seis oportunidades, como em outubro do ano passado, no triunfo sobre a Coreia do Sul, por 5 a 0, em Seul. Diante dos donos da casa, o elástico placar foi construído com tentos de Vinicius Jr., Estêvão (2) e Rodrygo (2).

A Bolívia, em setembro de 2023, foi superada por 5 a 1 pelo Brasil no Mangueirão, em Belém, pelas Eliminatórias – tentos de Rodrygo (2), Neymar (2) e Raphinha. Foi nesta partida que Neymar alcançou 79 gols e se tornou o maior artilheiro da Amarelinha em jogos contra seleções.

Na reta final da preparação para a Copa do Mundo de 2022, a Seleção obteve duas vitórias por 5 a 1. Em junho daquele ano, goleou a Coreia do Sul, também em Seul. Neymar (2), Richarlison, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus marcaram para a equipe. Três meses depois, derrotou a Tunísia, em Paris, com gols de Raphinha (2), Richarlison, Neymar e Pedro.

Já em outubro de 2020, pelas Eliminatórias, o Brasil bateu a Bolívia por 5 a 0, graças a Roberto Firmino (2), Marquinhos, José María Carrasco (contra) e Philippe Coutinho. E pela Copa América de 2019, em junho, goleou o Peru, também por 5 a 0. Casemiro anotou seu primeiro gol pela Seleção, com Roberto Firmino, Éverton Cebolinha, Daniel Alves e Willian completando o placar. Os dois resultados se deram na Neo Química Arena, em São Paulo.