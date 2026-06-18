A Redação de PLACAR elegeu o time ideal da 1ª rodada da Copa do Mundo 2026. Baseado no desempenho dos jogadores e suas influências nos resultados da partida, os 11 melhores foram escolhidos na formação 4-4-2.

No gol, a sensação Vozinha não poderia ficar de fora depois de garantir o empate de Cabo Verde, contra a favorita Espanha. A linha de defesa é composta por Joshua Kimmich (Alemanha), Harry Souttar (Áustralia), Dayot Upamecano (França) e Antonee Robinson (Estados Unidos).

Hwang In-Beom (Coreia do Sul), com um gol e uma assistência e Ayyoub Bouaddi (Marrocos), que desfilou contra o meio-campo do Brasil, formam a dupla de volantes. Mais à frente Yan Diomande (Costa do Marfim), mesmo sem participar de nenhum gol, infernizou o time do Equador. O setor é fechado por quem dispensa explicações, Lionel Messi, autor de três gols contra a Argélia.

A dupla de ataque é composta por Harry Kane (Inglaterra) e Folarin Balogun (Estados Unidos), cada um com dois gols em suas partidas.