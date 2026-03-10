O histórico atacante Marcelo Moreno não foi convocado para a repescagem da Copa do Mundo de 2026, frustrando a expectativa de seu retorno à seleção da Bolívia. A lista de 28 jogadores foi divulgada pelo técnico Óscar Villegas, que optou por não incluir o veterano de 38 anos mesmo após o jogador ter deixado a aposentadoria para tentar disputar o torneio.

A ausência chama atenção porque Marcelo Moreno havia retomado a carreira recentemente com um objetivo claro: ajudar a seleção boliviana na repescagem rumo ao Mundial. O atacante voltou aos gramados ao assinar com o Oriente Petrolero, clube onde iniciou sua trajetória profissional, justamente para recuperar ritmo e se colocar à disposição da seleção.

Mesmo assim, o esforço não foi suficiente para convencer o treinador da Bolívia, Villegas, que decidiu manter a base da equipe que disputou as Eliminatórias Sul-Americanas e priorizou jogadores que já vinham atuando regularmente.

Dessa forma, o maior artilheiro da história da seleção boliviana acabou ficando fora da convocação para a fase decisiva da competição.

Aos 38 anos, Marcelo Moreno construiu uma carreira marcante com a camisa da Bolívia. O atacante soma 31 gols em 108 partidas pela seleção, números que o colocam como o principal goleador da história da equipe nacional.

Bolívia tenta vaga inédita em 32 anos

A Bolívia garantiu presença na repescagem após terminar as Eliminatórias na sétima colocação, mantendo viva a chance de disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1994.

O primeiro desafio da seleção será contra Suriname, em jogo marcado para 26 de março, em Monterrey, no México. Caso vença, a equipe boliviana disputará uma decisão contra o Iraque no dia 31, valendo a classificação para a Copa de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.