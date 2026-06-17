Quando parecia que não faltava mais nada na relação Lionel Messi e o futebol, o craque argentino marcou três gols contra a Argélia para se tornar o maior artilheiro da história das Copas. Na noite da última terça-feira, 17, o camisa 10 igualou a marca de Miroslav Klose, de 16 gols em Mundiais.

Muito antes das inúmeras taças e Bolas de Ouro, há 20 anos atrás, chegava um menino promissor de 18 anos para a disputa de sua primeira Copa do Mundo. Relembre como foi a primeira Copa de Messi, em 2006, e o primeiro de seus 16 gols no torneio.

Argentina chega forte ao Mundial de 2006

A Argentina chegava a Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha, com um elenco recheado de nomes de peso, como: Riquelme, Hernán Crespo, Saviola e Tévez. O jovem Lionel Messi, embora extremamente promissor, chegava como coadjuvante naquela equipe.

Durante o Mundial, o craque foi reserva, sendo titular apenas na terceira partida da fase de grupos, contra a Holanda. Já classificada, a Argentina de Pékerman contou com Messi e Tévez como dupla de ataque naquele confronto. Em outros dois jogos o maior artilheiro em Copas entrou no segundo tempo, e em outros dois, não deixou o banco de reservas (estreia contra a Costa do Marfim e eliminação nas quartas, contra a Alemanha).

O Primeiro de 16

Na segunda partida daquela Copa, a Argentina goleou a Sérvia e Montenegro, por 6 a 0. Cabeludo e camisa 19, Messi entrou aos 30 minutos do segundo tempo, no lugar de Maxi Rodríguez. Três minutos depois de começar a jogar, o craque cruzou rasteiro para Crespo empurrar e marcar o quarto gol argentino em Gelsenkirchen.

O primeiro gol de Messi em Copas, curiosamente também foi em um 16 de junho, mesma data do hat-trick contra a Argélia. Aos 43 minutos do segundo tempo, após tabela de Crespo e Tévez, Messi recebeu na direita da área e bateu de perna direita, tirando do goleiro.