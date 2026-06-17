Quando parecia que não faltava mais nada na relação Lionel Messi e o futebol, o craque argentino marcou três gols contra a Argélia para se tornar o maior artilheiro da história das Copas. Na noite da última terça-feira, 17, o camisa 10 igualou a marca de Miroslav Klose, de 16 gols em Mundiais.

Muito antes das inúmeras taças e Bolas de Ouro, há 20 anos atrás, chegava um menino promissor de 18 anos para a disputa de sua primeira Copa do Mundo. Relembre como foi a primeira Copa de Messi, em 2006, e o primeiro de seus 16 gols no torneio.

Argentina chega forte ao Mundial de 2006

Lionel Messi, aos 18 anos, em ação contra a Holanda na Copa de 2006 -

Lionel Messi, aos 18 anos, em ação contra a Holanda na Copa de 2006 –

A Argentina chegava a Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha, com um elenco recheado de nomes de peso, como: Riquelme, Hernán Crespo, Saviola e Tévez. O jovem Lionel Messi, embora extremamente promissor, chegava como coadjuvante naquela equipe.

Durante o Mundial, o craque foi reserva, sendo titular apenas na terceira partida da fase de grupos, contra a Holanda. Já classificada, a Argentina de Pékerman contou com Messi e Tévez como dupla de ataque naquele confronto. Em outros dois jogos o maior artilheiro em Copas entrou no segundo tempo, e em outros dois, não deixou o banco de reservas (estreia contra a Costa do Marfim e eliminação nas quartas, contra a Alemanha).

O Primeiro de 16

Lionel Messi marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo em 2006, diante da Sérvia

Lionel Messi marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo em 2006, diante da Sérvia

Na segunda partida daquela Copa, a Argentina goleou a Sérvia e Montenegro, por 6 a 0. Cabeludo e camisa 19, Messi entrou aos 30 minutos do segundo tempo, no lugar de Maxi Rodríguez. Três minutos depois de começar a jogar, o craque cruzou rasteiro para Crespo empurrar e marcar o quarto gol argentino em Gelsenkirchen.

O primeiro gol de Messi em Copas, curiosamente também foi em um 16 de junho, mesma data do hat-trick contra a Argélia. Aos 43 minutos do segundo tempo, após tabela de Crespo e Tévez, Messi recebeu na direita da área e bateu de perna direita, tirando do goleiro.