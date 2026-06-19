O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva brincou sobre a presença de Neymar na Copa do Mudo 2026, em um evento realizado em Belo Horizonte, nesta sexta-feira, 19.

Durante o evento, Lula perguntou a uma criança: “Quem o Brasil tem bom de bola agora?”. “O Neymar”, respondeu a criança. Em resposta a predileção do garoto, Lula brincou sobre a falta de minutos do camisa 10 na seleção brasileira.

“O Neymar não está nem jogando, cara. O Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Qualquer dia vai ter que fazer uma Seleção com Inteligência Artificial. 11 Pelés”, respondeu o Presidente da República.

Neymar segue em recuperação de uma lesão de grau 2 sofrida na panturrilha direita e está fora da partida contra o Haiti, na noite desta sexta. Enquanto a delegação já está na Filadélfia, sede do jogo, o craque seguiu o tratamento em Nova Jersey.