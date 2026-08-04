O ex-lateral Roberto Carlos, com passagens por Palmeiras e Corinthians, reafirmou durante o leilão beneficente de Neymar na última segunda-feira, 3, em São Paulo, que torcia por um terceiro clube paulista em sua infância. “Eu Sou Santista de natureza, meu time é o Santos desde pequeno”, afirmou o pentacampeão com a seleção em 2002.

Assim como Roberto Carlos, diversas lendas do futebol brasileiro fizeram história por clubes diferentes dos quais torciam quando crianças. Dois dos maiores ídolos do Corinthians assumidamente torciam por rivais: Sócrates era santista e Rivellino era palmeirense. Quem também vibrava pelo Verdão quando criança era Neymar, cujo ídolo era o goleiro Marcos, aniversariante desta terça-feira, 4.

Em 2017, em uma entrevista para a TV oficial do clube, Neymar admitiu: “eu era palmeirense, desde pequenininho gostava muito sempre de verde, do Palmeiras. Bom, não tenho muita história como torcedor porque era muito pequeno, mas meus ídolos eram Evair, Marcos, Rivaldo, Alex. São os caras em quem me espelhava, e acabei virando palmeirense por causa deles”.

Craques que revelaram seus times de infância

Ronaldo: Flamengo

Romário: America-RJ

Ronaldinho: Grêmio

Sócrates: Santos

Zico: Flamengo

Cafu: São Paulo

Roberto Carlos: Santos

Neymar: Palmeiras

Rivellino: Palmeiras

Rivaldo: Santa Cruz

Para que time Pelé e Garrincha torciam?

Um dos grandes mistérios do futebol brasileiro diz respeito ao time de infância do maior de todos, o Rei Pelé. Em diversas entrevistas, a lenda do Santos revelou que torcia pelo Vasco da Gama durante sua infância em Bauru (SP). Seu apelido, aliás, faz referência à forma como gritava o nome do goleiro vascaíno Bilé quando brincava na meta.

Muitos amigos de infância de Pelé, no entanto, diziam que ele seria na verdade torcedor do Corinthians, algo que Pelé nunca admitiu publicamente (se limitava a dizer que era fã do artilheiro Baltazar). Em 1999, o Rei deu uma terceira versão: a de que era torcedor do Atlético-MG. “Na verdade, eu torcia pelo Atlético-MG porque meu pai, ‘seu’ Dondinho, jogou lá.”

Pelé, de fato, chegou a defender o Vasco, com apenas 16 anos. Foram três partidas em um torneio amistoso no Maracanã, em 1957, num combinado entre a equipe carioca e Santos. Também foi contra o Vasco que marcou seu milésimo gol, em 1969.

Outro caso cercado de controvérsia diz respeito a Garrincha, ídolo do Botafogo. Em 2020, em entrevista ao podcast ‘Futebol Arte’, do jornalista André Rizek, a cantora Elza Soares, que foi casada por 16 anos com o Anjo das Pernas Tortas, afirmou que Garrincha torcia pelo maior rival.

“O Garrincha era flamenguista. A maior dor dele foi não ter sido aceito pelo Flamengo porque tinha as pernas tortas”, revelou a lenda da música, quase três décadas depois da morte de Garrincha. “Ele era profissional, respeitava o time que jogava, mas era flamenguista.” A versão jamais foi confirmada pelo eterno camisa 7 alvinegro.

Já a rainha do futebol, Marta, contou à PLACAR em 2003 que era torcedora do Corinthians.