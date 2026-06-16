O lateral-direito Tino Livramento foi cortado da Inglaterra às vésperas da estreia na Copa do Mundo por conta de uma lesão. O zagueiro Trevor Chalobah, do Chelsea, foi convocado para sua vaga. A equipe comandada por Thomas Tuchel estreia no Mundial nesta quarta-feira, 17, às 17h (de Brasília), contra a Croácia.

De acordo com a Fifa, um atleta pode ser substituído até 24 horas antes da primeira partida na Copa do Mundo. O substituto deve figurar na pré-lista enviada por cada seleção à entidade.

Além do confronto diante da Croácia nesta quarta-feira, 17, a Inglaterra ainda tem dois compromissos pelo grupo L da Copa do Mundo. No dia 23 de junho, os ingleses enfrentam a Gana, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium. A última partida pela fase de grupos será no dia 27 de junho, às 18h (de Brasília), contra o Panamá.

Agenda da Inglaterra na Copa do Mundo