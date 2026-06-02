O atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, expressou sua convicção de merecer a Bola de Ouro de 2026. A declaração foi feita em entrevista ao jornal francês L’Équipe, após uma temporada histórica com o clube alemão.

Aos 32 anos, Kane afirmou: “Se deixarmos a Copa do Mundo de lado, acho que mereço ganhar. Os favoritos são os jogadores que chegaram à final da Champions League e eu”. O capitão da seleção inglesa ressaltou que não se considera arrogante e prefere que suas atuações em campo falem por si mesmas, destacando a regularidade como fator chave para seu desempenho sem oscilações ao longo do ano.

A temporada de Kane

Na temporada 2025/2026, Harry Kane marcou 61 gols em todas as competições pelo Bayern de Munique, um feito que o coloca em um grupo seleto de atletas com números semelhantes em uma única temporada, ao lado de nomes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Além da impressionante marca de gols, o atacante conquistou três títulos com o clube: a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha.

A cerimônia da Bola de Ouro de 2026 está agendada para 26 de outubro de 2026, em Londres, cidade natal de Kane. Esta será a primeira vez que a capital inglesa sediará o prestigiado evento, que é coorganizado pela France Football e pela Uefa desde 2024.

O jogador reconhece que uma eventual vitória da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026, que se aproxima, aumentaria significativamente suas chances de levar o prêmio individual.