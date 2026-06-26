O torcedor que deseja acompanhar a seleção brasileira no NRG Stadium, em Houston, para o decisivo duelo contra o Japão, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo, terá que pagar bem caro. Nesta sexta-feira, 26, restando pouco mais de 72 horas para o confronto, levando em consideração três plataformas confiáveis de compra nos Estados Unidos, o ingresso mais barato custa 1.546 dólares (R$ 8 mil), enquanto o mais caro chega aos 20.565 dólares (R$ 106,4 mil).

PLACAR pesquisou valores nos sites SeatGeek, StubHub e Ticketmaster. O primeiro deles reúne o valor mais exorbitante, de R$ 106,4 mil, para o chamado setor 124, que fica em um dos lados do campo, na nona fileira da parte mais próxima do gramado. O valor já inclui taxas e pode ser parcelado em seis, 12 ou 18 vezes.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Curiosamente, em lugares próximos a este e com pontos de visão até superior, há valores menores, mas ainda com preços exorbitantes como 6.293 dólares (R$ 32,6 mil ), 5.594 dólares (R$ 28,9 mil) e 3.689 dólares (R$ 19,1 mil). O mais em conta sai por 1.767 dólares (R$ 9,1 mil), no setor L, já bastante distante do gramado.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

No Stuhub, o ingresso mais “acessível” está um pouco mais barato: 1.546 dólares (R$ 8 mil), no setor E, no anel superior do estádio, enquanto o mais caro está 12.971 (R$ 67,2 mil) com as taxas. Já no Ticketmaster, o valor mais em conta sai por 1.914 dólares (R$ 9,9 mil) e o mais “salgado” 8.263 mil dólares (R$ 42,8 mil).

Com pouca procura antes de começar, a Copa agora tem atraído cada vez mais público aos estádios, quase sempre com sua lotação máxima.

Para a partida contra o Haiti, a segunda da seleção brasileira no torneio, os bilhetes eram vencidos no site da Fifa e outros credenciado até poucas horas antes de a bola rolar por 1.600 dólares (R$ 8,2 mil) para o seu menor valor. Diante da Escócia, o valor mínimo era de 2.100 dólares (R$ 10,8 mil).

O químico aposentado Jorge Oliveira, 70, que veio visitar as filhas que moram em Katy, no Texas, disse à PLACAR ter comprado antecipadamente quatro ingressos apostando na classificação do Brasil na primeira colocação. A vitória contra a Escócia confirmou a projeção e a economia. Mesmo assim, cada entrada custou 600 dólares (R$ 3,1 mil). Com um investimento total de R$ 12,4 mil.

Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda, 29, às 14h (de Brasília), com um retrospecto amplamente favorável aos brasileiros: 14 vitórias e uma derrota.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google