O adversário do Brasil na fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 foi definido nesta quinta-feira, 25. Será o Japão que empatou em 1 a 1 com a Suécia, em Dallas, e terminou em segundo no Grupo F.

Brasil e Japão duelam na próxima segunda-feira, dia 29 de junho, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, Texas.

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Em Copas do Mundo, as equipes só se enfrentaram uma vez, na primeira fase da edição de 2006, na Alemanha. O Brasil venceu por 5 a 2 a seleção nipônica, que à época era dirigida pelo brasileiro Zico, ídolo nos dois países.

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Somando todas as competições, o Brasil leva ampla vantagem (14 vitórias e uma derrota), mas perdeu justamente o último encontro, em amistoso em 2025, 3 a 2 de virada.

Retrospecto de Brasil x Japão na história

14 jogos

11 vitórias do Brasil

2 empates

1 vitória do Japão

37 gols do Brasil

8 gols do Japão

1 x 0 (amistoso) – 1989 3 x 0 (amistoso) – 1995

5 x 1 (amistoso) – 1995

3 x 0 (amistoso) – 1997

2 x 0 (amistoso) – 1995

0 x 0 (Copa das Confederações) – 2001

2 x 2 (Copa das Confederações) – 2005

4 x 1 (Copa do Mundo) – 2006

4 x 0 (amistoso) – 2012

3 x 0 (Copa das Confederações) – 2013

4 x 0 (amistoso) – 2014

3 x 1 (amistoso) – 2017

1 x 0 (amistoso) – 2022

2 x 3 (amistoso) – 2025

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