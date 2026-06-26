O adversário do Brasil na fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 foi definido nesta quinta-feira, 25. Será o Japão que empatou em 1 a 1 com a Suécia, em Dallas, e terminou em segundo no Grupo F.
Brasil e Japão duelam na próxima segunda-feira, dia 29 de junho, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, Texas.
Em Copas do Mundo, as equipes só se enfrentaram uma vez, na primeira fase da edição de 2006, na Alemanha. O Brasil venceu por 5 a 2 a seleção nipônica, que à época era dirigida pelo brasileiro Zico, ídolo nos dois países.
Somando todas as competições, o Brasil leva ampla vantagem (14 vitórias e uma derrota), mas perdeu justamente o último encontro, em amistoso em 2025, 3 a 2 de virada.
Retrospecto de Brasil x Japão na história
14 jogos
11 vitórias do Brasil
2 empates
1 vitória do Japão
37 gols do Brasil
8 gols do Japão
1 x 0 (amistoso) – 1989
3 x 0 (amistoso) – 1995
5 x 1 (amistoso) – 1995
3 x 0 (amistoso) – 1997
2 x 0 (amistoso) – 1995
0 x 0 (Copa das Confederações) – 2001
2 x 2 (Copa das Confederações) – 2005
4 x 1 (Copa do Mundo) – 2006
4 x 0 (amistoso) – 2012
3 x 0 (Copa das Confederações) – 2013
4 x 0 (amistoso) – 2014
3 x 1 (amistoso) – 2017
1 x 0 (amistoso) – 2022
2 x 3 (amistoso) – 2025