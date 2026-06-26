O adversário do Brasil na fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 foi definido nesta quinta-feira, 25. Será o Japão que empatou em 1 a 1 com a Suécia, em Dallas, e terminou em segundo no Grupo F.

Brasil e Japão duelam na próxima segunda-feira, dia 29 de junho, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, Texas.

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Em Copas do Mundo, as equipes só se enfrentaram uma vez, na primeira fase da edição de 2006, na Alemanha. O Brasil venceu por 5 a 2 a seleção nipônica, que à época era dirigida pelo brasileiro Zico, ídolo nos dois países.

Somando todas as competições, o Brasil leva ampla vantagem (14 vitórias e uma derrota), mas perdeu justamente o último encontro, em amistoso em 2025, 3 a 2 de virada.

Japão consegue vencer o Brasil pela primeira vez na história - Yuichi YAMAZAKI / AFP

Japão consegue vencer o Brasil pela primeira vez na história – Yuichi YAMAZAKI / AFP

Retrospecto de Brasil x Japão na história

14 jogos

11 vitórias do Brasil
2 empates
1 vitória do Japão
37 gols do Brasil
8 gols do Japão

Zico, técnico da seleção japonesa e Gilberto durante jogo entre Brasil e Japão, Copa do Mundo de Futebol, 2006 (Alexandre Battibugli/PLACAR)

1 x 0 (amistoso) – 1989 3 x 0 (amistoso) – 1995
5 x 1 (amistoso) – 1995
3 x 0 (amistoso) – 1997
2 x 0 (amistoso) – 1995
0 x 0 (Copa das Confederações) – 2001
2 x 2 (Copa das Confederações) – 2005
4 x 1 (Copa do Mundo) – 2006
4 x 0 (amistoso) – 2012
3 x 0 (Copa das Confederações) – 2013
4 x 0 (amistoso) – 2014
3 x 1 (amistoso) – 2017
1 x 0 (amistoso) – 2022
2 x 3 (amistoso) – 2025

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