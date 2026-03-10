A Copa do Mundo de 2026 será um marco histórico. Pela primeira vez, o torneio será sediado por três países simultaneamente — Canadá, Estados Unidos e México — e contará com a expansão inédita para 48 seleções, totalizando 104 jogos em 39 dias de competição.

O Calendário e o Novo Formato

A abertura oficial acontece no dia 11 de junho de 2026, no lendário Estádio Azteca (Cidade do México), e a grande final será no dia 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey).

As equipes estão divididas em 12 grupos de quatro. Além dos dois primeiros de cada grupo, os oito melhores terceiros colocados também avançam para uma fase inédita de mata-mata: os 32-avos de final.

O Caminho do Brasil: Jogos Confirmados

O sorteio definiu o Brasil no Grupo C. A Seleção fará sua base na Costa Leste dos EUA, facilitando o deslocamento entre as sedes. Confira a agenda da primeira fase:

Rodada Data Adversário Local (Estádio) Horário (Brasília) 1ª 13/06 (Sáb) Marrocos MetLife Stadium (NJ) 19:00 2ª 19/06 (Sex) Haiti Lincoln Financial Field (Filadélfia) 22:00 3ª 24/06 (Qua) Escócia Hard Rock Stadium (Miami) 19:00



Outros Destaques da Fase de Grupos