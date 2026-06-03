O técnico da França, Didier Deschamps, confirmou que William Saliba não participará do amistoso contra a Costa do Marfim nesta quinta-feira, 4, às 16h10 (de Brasília). O zagueiro se recupera de uma lesão nas costas e o treinador falou sobre a condição do atleta nesta quarta-feira, 3, durante entrevista coletiva.

“William (Saliba) está bem. Se fosse necessário na quinta-feira, ele jogaria. Mas não jogará. Terei que administrar o tempo de jogo, distribuir os jogadores, mesmo que isso vá contra a vontade da equipe. Todos os 26 jogadores estão em boas condições. Este amistoso preparatório é um passo importante, com outro daqui a quatro dias contra a Irlanda do Norte”, disse o treinador, conforme registrado pelo ge.

Por outro lado, o treinador elogiou o atacante Kylian Mbappé. A temporada do jogador foi marcada por frustrações, mas Deschamps garantiu que ele está bem.

“Olha, Kylian está em ótima forma. Física e mentalmente. Tenho conversado com ele, e ele também falou com os outros jogadores, já que é o capitão. Vou repetir: existem clubes, claro, mas a seleção é diferente. Kylian tem uma experiência que outros não têm. Esta é a terceira Copa do Mundo dele, e uma Copa do Mundo é difícil. Ele está se saindo muito bem”, destacou Deschamps.

Preparação da França para a Copa do Mundo

A seleção francesa segue sua preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A equipe tem um amistoso programado contra a Costa do Marfim para esta quinta-feira, 4. Na próxima segunda-feira, 8, a seleção duela contra a Irlanda do Norte. A França integra o Grupo I do Mundial, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega, e fará sua estreia no dia 16 de junho contra Senegal.