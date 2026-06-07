Uma controvérsia envolvendo o jogador James Rodríguez e Antonella Petro, filha de 17 anos do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, marcou a cerimônia de despedida da seleção colombiana antes da viagem para a Copa do Mundo de 2026. O incidente, ocorrido na última quinta-feira (4) no Aeroporto El Dorado, em Bogotá, foi amplamente repercutido.

O Incidente

Durante a entrega da bandeira à delegação pelo presidente Gustavo Petro, vídeos que circularam nas redes sociais mostraram James Rodríguez supostamente ignorando um pedido de foto feito por Antonella Petro, que acompanhava o pai no evento. A cena gerou descontentamento e rapidamente se tornou viral.

Críticas de Andrea Petro e repercussão

A atitude do meio-campista provocou forte reação, especialmente de Andrea Petro, irmã mais velha de Antonella e também filha do presidente. Nas redes sociais, Andrea criticou James Rodríguez, declarando que ele “não é digno de vestir a camisa”. Ela questionou a conduta do jogador, afirmando que a atitude “mostra o tipo de pessoa que ele é” e que, como pai, ele não gostaria que a filha dele fosse destratada por alguém que admira.

A polêmica transcendeu o campo esportivo, com a vereadora de Bogotá, Heidy Sánchez, chamando o jogador de “chorão e covarde em campo”. A repercussão negativa resultou em ameaças a James Rodríguez e sua família nas redes sociais.

Esclarecimento de Antonella e posição da FCF

Diante da magnitude da controvérsia, a própria Antonella Petro se manifestou. Em um vídeo, ela minimizou o episódio, explicando que a expressão dela no momento do encontro com James Rodríguez era de pura emoção e não de tristeza, pois ele é seu ídolo desde a infância. A jovem relembrou o gol de James na Copa de 2014 como uma das melhores lembranças e fez um apelo para que toda a Colômbia apoie a seleção nacional, independentemente de posições políticas.

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) também se pronunciou, defendendo os atletas e pedindo respeito, além de rejeitar qualquer manifestação de agressão, assédio ou desqualificação dirigida aos jogadores e famílias.

Já Néstor Lorenzo, técnico da seleção colombiana, defendeu que seleção do país se apresentou com respeito e orgulho no ato protocolar, além de sugerir ‘más interpretações’