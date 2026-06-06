Uma polêmica envolvendo o capitão da seleção colombiana, James Rodríguez, e Antonella Petro, filha de 17 anos do presidente Gustavo Petro, marcou a despedida da equipe antes da viagem para a Copa do Mundo de 2026. O incidente, ocorrido na última sexta-feira (5), na Base Aérea de Transporte Militar em Bogotá, gerou repercussão após um vídeo circular mostrando James supostamente ignorando um pedido de foto da jovem.

Reação do Técnico Néstor Lorenzo

Diante da repercussão, o técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, minimizou o ocorrido em coletiva de imprensa. Ele afirmou que o grupo está “blindado” a críticas e elogios, ressaltando que a equipe se apresentou com respeito e orgulho no ato protocolar. Lorenzo sugeriu que houve ‘más interpretações, com os vídeos cortados’, e enfatizou a busca por união e entrega em prol dos 50 milhões de colombianos.

Posicionamento de Antonella Petro e James Rodríguez

Antonella Petro também se pronunciou publicamente, minimizando a controvérsia. Nas declarações, ela expressou admiração por James Rodríguez, a quem considera um ídolo desde a Copa de 2014, e pediu que o país se una para apoiar a seleção.

Por sua vez, James Rodríguez, após a repercussão, teria entrado em contato com Antonella, prometendo uma foto e uma camisa autografada após o Mundial, e agradecendo o apoio da jovem.

Copa do Mundo e o contexto da polêmica

A polêmica surgiu em um momento delicado para James Rodríguez, que já vinha sendo alvo de críticas por seu desempenho recente. O episódio gerou discussões nas redes sociais, com alguns veículos mencionando até ameaças ao jogador e sua família. A seleção colombiana segue para a Copa do Mundo de 2026.