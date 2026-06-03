O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, manifestou prudência em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 3, em relação à participação do jovem atacante Lamine Yamal na partida de estreia da Espanha na Copa do Mundo de 2026. O jogo está agendado para o dia 15 de junho contra Cabo Verde, às 13h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos.

Recuperação e Cautela da Comissão Técnica

Yamal, de apenas 18 anos, está em fase de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. A contusão foi sofrida no dia 22 de abril de 2026, durante um jogo pelo Barcelona. Apesar de demonstrar otimismo quanto à recuperação do jogador, De la Fuente enfatizou que a comissão técnica adota uma postura de cautela e monitoramento diário da condição física do atleta.

Em entrevistas recentes, o treinador afirmou que há comunicação constante com o Barcelona para acompanhar a evolução do atacante. Ele ressaltou que não haverá pressa no processo de retorno, e a decisão sobre a escalação na estreia será avaliada com base na prudência.

“Nem Lamine, nem Nico (Williams), nem Víctor (Muñoz) jogarão amanhã (amistoso contra o Iraque). Estamos confiantes de que Lamine estará pronto até o dia 15, mas não sei ao certo. […] Se as coisas continuarem assim, ele poderá estar pronto até lá, mas isso não garante que ele jogará. Avaliaremos a situação conforme ela se desenrolar”, comentou o treinador, conforme registrado pelo ge.

Expectativa para a Copa do Mundo

Lamine Yamal é considerado uma das grandes promessas e referências técnicas da Espanha para o Mundial. A seleção espanhola integra o Grupo H da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará Cabo Verde em sua estreia. Os próximos jogos serão contra a Arábia Saudita no dia 21 de junho e o Uruguai no dia 26 de junho. A expectativa é que, mesmo com a cautela inicial, Yamal possa ser uma peça fundamental na campanha da Fúria em busca do bicampeonato mundial.