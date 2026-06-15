De volta à Copa do Mundo após um hiato de 20 anos, a Tchéquia disputa o torneio sob uma nova nomenclatura. Apesar do nome República Tcheca ainda estar correto, o país optou por adotar um nome mais curto para a disputa do Mundial de 2026. Afinal, qual o motivo para essa diferença?

Diferença dos nomes

República Tcheca é o nome institucional e político do país, sendo utilizado em contextos formais. Tchéquia, por outro lado, é a nomenclatura abreviada, mais direta e adotada pelo governo para uso cotidiano, de acordo com o ge. O Brasil, por exemplo, utiliza este nome ao invés de República Federativa do Brasil.

Segundo a Fifa, o principal objetivo da iniciativa era que o nome curto estivesse nas bases de dados da Organização das Nações Unidas (ONU) e outras entidades. A Federação Tcheca de Futebol adotou o termo oficialmente em 2022.

A partir disso, o nome “Tchéquia” passou a ser utilizado em competições da Uefa e, posteriormente, passou a constar nas plataformas e torneios organizados pela Fifa. Em 2026, é sob esta nomenclatura que o país disputa a Copa do Mundo de 2026.

Situação da Tchéquia na Copa do Mundo de 2026

A seleção comandada por Miroslav Koubek estreou na Copa na última quinta-feira, 11, contra a Coreia do Sul e perdeu por 2 a 1. O próximo compromisso será nesta quinta-feira, 18, contra a África do Sul, às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo A. O último duelo será contra o México, no dia 24 de junho, às 22h (de Brasília).