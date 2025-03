Empate entre Uruguai e Bolívia classifica Argentina à Copa

Bolívia e Uruguai empataram em 0 a 0 nesta terça-feira, 25, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Estádio Municipal de El Alto. Com o resultado, a líder Argentina garantiu vaga no Mundial com cinco rodadas de antecedência, antes mesmo do clássico contra o Brasil.

A Bolívia teve o controle do jogo e terminou com 29 finalizações, contra apenas 10 do Uruguai, mas o empate se manteve na altitude. Com o empate, o Uruguai chegou a 21 pontos e segue na quarta posição, mas pode ser ultrapassado por Paraguai e Colômbia, que jogam também nesta terça.

Já a Bolívia foi a 14 pontos e segue na sétima posição, podendo ser ultrapassada pela Venezuela, que tem 12 e encara o Peru. Já a Argentia lidera as Eliminatórias com 28 pontos e não pode mais ser superada pela sétima colocada Bolívia, que tem 14 pontos. Seis seleções sul-americanas se classificam diretamente ao Mundia, e a sétima disputará uma repescagem.

Até o momento, estão classificados para a Copa de 2026 os anfitriões EUA, Canadá e México, Japão, Irã, Nova Zelândia e Argentina.