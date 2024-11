Eliminatórias: confira a agenda de jogos da 12ª rodada

A última Data Fifa do ano ocorre nesta terça-feira, 19, com os cinco jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Pela 12ª rodada, os confrontos serão decisivos para classificação.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Confira a agenda e saiba onde assistir aos jogos:

19/11

17h – Bolívia x Paraguai (Sportv3)

(Sportv3) 20h – Colômbia x Equador (Sportv3)

(Sportv3) 21h – Argentina x Peru (Sportv2)

(Sportv2) 21h – Chile x Venezuela (Sportv4)

(Sportv4) 21h45 – Brasil x Uruguai (Sportv / Globo)

Classificação fornecida por Sofascore

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.