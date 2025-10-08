Egito confirma vaga e Gana encaminhada; os classificados para a Copa do Mundo

Seleção comandada por Mo Salah disputará o Mundial pela 4ª vez na história; seleção de Gana deve confirmar vaga na última rodada das Eliminatórias

Salah marca duas vezes e ajuda na classificação do Egito à Copa do Mundo - Abdel Majid BZIOUAT / AFP

A Copa do Mundo de 2026 chegou a 19 seleções confirmadas. Nesta quarta-feira, 8, foi a vez do Egito carimbar o passaporte ao vencer o Djibuti por 3 a 0, com dois gols de Salah. Quem ainda não confirmou, mas tem a vaga bem encaminhada é a seleção de Gana, que venceu por 5 a 0 a República Centro-Africana.

Egito na Copa do Mundo de 2026

A vaga para a Copa estava em disputa entre Egito e Burkina Faso. No entanto, os Faraós precisavam de três pontos para confirmar. Assim sendo, Salah marcou duas vezes na vitória contra Djibuti e garantiu a liderança do grupo A, com 23 pontos – cinco a mais que Burkina Faso, que vai disputar a repescagem continental.

A seleção do Egito vai para a sua 4ª edição de Copa do Mundo. Além de ser o maior campeão do continente, é também o primeiro africano a disputar a competição. O Egito participou da Copa de 1934, além de 1990 e 2018.

Gana encaminhada para a Copa do Mundo

A tradicional seleção de Gana não confirmou matematicamente a vaga para a Copa, mas está bem encaminhada. Isso porque os Black Stars somam 22 pontos, três a mais que Madagascar restando apenas uma rodada para o fim das Eliminatórias.

Na última rodada, a equipe goleou a República Centro-Africana por 5 a 0, com gols de: Salisu, Partey, Djiku, Ayew e Sulemana.

Para perder a classificação, Gana precisaria ser goleada por Comores e perder os oitos gols de saldo positivo em relação a Madagascar.

✅ 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 — 5️⃣ Goals, 3️⃣ Points. A commanding performance from the #BlackStars! 🖤🌟 🇨🇫 CAR 0️⃣-5️⃣ Ghana 🇬🇭 ⚽️ Goals from Salisu, Partey, Djiku, Jordan Ayew and Kamaldeen Sulemana seal a big win in Meknès! 🔥#FIFAWCQ pic.twitter.com/M6LA5qyYkJ — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) October 8, 2025

As seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Canadá

Estados Unidos

México

Argentina

Brasil

Equador

Uruguai

Colômbia

Paraguai

Japão

Irã

Uzbequistão

Coreia do Sul

Jordânia

Austrália

Marrocos

Tunísia

Egito

Nova Zelândia

