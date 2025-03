Desfalques e prováveis substitutos de Dorival para Argentina x Brasil

O técnico Dorival Júnior respirou aliviado com o triunfo do Brasil por 2 a 1 sobre a Colômbia, em Brasília, com gol de Vinicius Jr. nos acréscimos. No entanto, o treinador lamentou os desfalques que terá no próximo jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, justamente contra a líder Argentina, em Buenos Aires, na próxima terça-feira, 25.

Publicidade

Além de Neymar, Danilo e Ederson, cortados antes mesmo do jogo contra a Colômbia, Dorival ganhou outros desfalques certos.

O volante Bruno Guimarães e o zagueiro Gabriel Magalhães estavam pendurados, receberam cartão amarelo no Mané Garrincha e nem viajam a Buenos Aires.

Ainda entre os titulares, o treinador teve duas baixas por lesão. O meio-campista Gérson deixou o campo ainda no primeiro tempo com dores musculares na coxa e o goleiro Alisson sofreu uma concussão em choque com o zagueiro Sánchez. Joelinton e Bento entraram na partida e têm grandes chances de serem titulares contra a Argentina.

Publicidade

De acordo com o regulamento da Conmebol, Dorival poderá convocar jogadores que estavam na pré-lista para os lugares de Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães.

Os meias e zagueiros disponíveis são:

Ederson (Atalanta), Andreas Pereira (Fulham), Alisson (São Paulo) e João Gomes (Wolverhampton)

Fabrício Bruno (Cruzeiro), Beraldo (PSG)

Alexsandro (Lille)

Dorival lamenta baixas

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Dorival Júnior falou sobre o alto número de desfalques da seleção brasileira.

“São alterações obrigatórias, não temos como fugir. O que sinto é que, de uma partida para outra, infelizmente, estamos tendo muitas baixas. São desconvocações, agora os atletas com cartões. Isso dificulta o encontro de um equilíbrio para uma equipe que está buscando uma formação ideal”, lamentou.

Publicidade

Dorival afirmou que, para realizar as substituições na lista, priorizará os atletas em atividade no Brasil, pois a viagem será mais curta. Ou seja, Fabrício Bruno (Cruzeiro) e Alisson (São Paulo) são os favoritos para as vagas dos suspensos.

“Nós já estamos começando a estudar algumas alternativas. Vamos tentar priorizar aqueles que já estão no país. Dentro de uma necessidade, aí sim buscaremos um nome de fora”, revelou.

Caso Alisson e Gérson também sejam cortados, os goleiros e meias da lista preliminar que atuam no Brasileirão são: Weverton (Palmeiras) e Hugo Souza (Corinthians); e Oscar e Lucas Moura (São Paulo)

A Argentina também terá desfalques importantes por lesao: Lionel Messi e Lautaro Martínez foram cortados antes mesmo do jogo desta sexta-feira, 21, contra o Uruguai, em Montevidéu.

Com a vitória sobre a Colômbia, o Brasil chegou ao segundo lugar das Eliminatórias, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai.

Brasil e Argentina se enfrentam na próxima terça-feira, 25, no Monumental de Núñez, às 21h (de Brasília), pela 14ª rodada.