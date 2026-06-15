Sob forte turbulência política, o Irã estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a Nova Zelândia nesta segunda-feira, 15, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.

Com peculiaridades intrigantes e culturas ricas, PLACAR separou quatro curiosidades sobre cada país; confira.

Irã

Delegação do Irã terá logística desafiadora durante a Copa de 2026 - Reprodução/Instagram/teammellifootball

Delegação do Irã terá logística desafiadora durante a Copa de 2026 – Reprodução/Instagram/teammellifootball

Hospitalidade é com eles

O Irã é considerado um dos países mais hospitaleiros do mundo. Muito mais do que gentileza, a hospitalidade no país faz parte da cultura e identidade iraniana. A tradição vem de uma filosofia persa chamada ta’arof, sistema de etiqueta social baseada nos esforços do anfitrião para agradar o convidado.

Capital da rinoplastia

O Irã tem passado por um boom em cirurgias no nariz nos últimos anos. A tendência colocou o país no patamar de capital da rinoplastia, sobretudo pela refinada técnica da rinoplastia iraniana. Além dos iranianos, muitos estrangeiros viajam para o país em busca desse procedimento.

Maior artilheiro por seleções já foi do Irã

Antes de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi o ultrapassarem, o ex-atacante iraniano Ali Daei era o maior artilheiro por seleções da história, com 109 gols. O ex-jogador, no entanto, nunca anotou uma bola na rede em Copas do Mundo.

Irã e Estados Unidos

Em meio a uma turbulência política fora de campo, os dois países se enfrentaram na segunda rodada do grupo F na Copa do Mundo de 1998. Apesar da tensão, as seleções se juntaram e posaram para uma foto antes do início da partida. Os atletas iranianos, inclusive, entregaram buquês de flores brancas aos americanos como um sinal de paz.

Nova Zelândia

Seleção da Nova Zelândia durante treinamento às vésperas da Copa - Reprodução/@NZ_Football

Seleção da Nova Zelândia durante treinamento às vésperas da Copa – Reprodução/@NZ_Football

Ovelha, ovelha e mais ovelha…

Mesmo com uma população de 5 milhões de habitantes, há mais ovelhas do que humanos no país. Segundo levantamento realizado pelo órgão Stats NZ em junho de 2022, a Nova Zelândia tinha 25,3 milhões de ovelhas em seu território.

Xô, poluição!

De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Nova Zelândia é um dos poucos países que está abaixo do limite indicado pela entidade. Em 2024, o estudo revelou que o país registrou uma média anual de no máximo cinco microgramas da particula tóxica PM2,5 por m3.

All Whites

Diferentemente do apelido All Blacks da tradicional seleção de rúgbi neozelandesa, a equipe nacional de futebol da Nova Zelândia é chamada de All Whites. O apelido surgiu por conta do uniforme todo branco e também como trocadilho ao icônico uniforme preto da equipe de rúgbi.

Trajetória longa

O atual treinador da Nova Zelândia, Darren Bazeley, tem história na seleção da Nova Zelândia. O técnico comandou todas as categorias de base do país, sendo responsável por levar a seleção sub-20 às Copas do Mundo da categoria em 2015, 2017 e 2023. Em julho de 2023, Bazeley foi nomeado ao cargo da equipe principal.