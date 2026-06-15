Sob forte turbulência política, o Irã estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a Nova Zelândia nesta segunda-feira, 15, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.

Com peculiaridades intrigantes e culturas ricas, PLACAR separou quatro curiosidades sobre cada país; confira.

Irã

Hospitalidade é com eles

O Irã é considerado um dos países mais hospitaleiros do mundo. Muito mais do que gentileza, a hospitalidade no país faz parte da cultura e identidade iraniana. A tradição vem de uma filosofia persa chamada ta’arof, sistema de etiqueta social baseada nos esforços do anfitrião para agradar o convidado.

Capital da rinoplastia

O Irã tem passado por um boom em cirurgias no nariz nos últimos anos. A tendência colocou o país no patamar de capital da rinoplastia, sobretudo pela refinada técnica da rinoplastia iraniana. Além dos iranianos, muitos estrangeiros viajam para o país em busca desse procedimento.

Maior artilheiro por seleções já foi do Irã

Antes de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi o ultrapassarem, o ex-atacante iraniano Ali Daei era o maior artilheiro por seleções da história, com 109 gols. O ex-jogador, no entanto, nunca anotou uma bola na rede em Copas do Mundo.

Irã e Estados Unidos

Em meio a uma turbulência política fora de campo, os dois países se enfrentaram na segunda rodada do grupo F na Copa do Mundo de 1998. Apesar da tensão, as seleções se juntaram e posaram para uma foto antes do início da partida. Os atletas iranianos, inclusive, entregaram buquês de flores brancas aos americanos como um sinal de paz.

Nova Zelândia

Ovelha, ovelha e mais ovelha…

Mesmo com uma população de 5 milhões de habitantes, há mais ovelhas do que humanos no país. Segundo levantamento realizado pelo órgão Stats NZ em junho de 2022, a Nova Zelândia tinha 25,3 milhões de ovelhas em seu território.

Xô, poluição!

De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Nova Zelândia é um dos poucos países que está abaixo do limite indicado pela entidade. Em 2024, o estudo revelou que o país registrou uma média anual de no máximo cinco microgramas da particula tóxica PM2,5 por m3.

All Whites

Diferentemente do apelido All Blacks da tradicional seleção de rúgbi neozelandesa, a equipe nacional de futebol da Nova Zelândia é chamada de All Whites. O apelido surgiu por conta do uniforme todo branco e também como trocadilho ao icônico uniforme preto da equipe de rúgbi.

Trajetória longa

O atual treinador da Nova Zelândia, Darren Bazeley, tem história na seleção da Nova Zelândia. O técnico comandou todas as categorias de base do país, sendo responsável por levar a seleção sub-20 às Copas do Mundo da categoria em 2015, 2017 e 2023. Em julho de 2023, Bazeley foi nomeado ao cargo da equipe principal.