O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, cobrou maior empenho de seus jogadores após o empate em 1 a 1 com o Iraque. O amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026 foi realizado nesta quinta-feira, 4, no Estádio Riazor, em La Coruña, Espanha.

“[…] Hoje é apenas nosso quarto dia de concentração e ainda faltam 11 dias para a nossa primeira partida na Copa do Mundo, e também teremos outro jogo no dia 8. Ainda há muito, muito trabalho de preparação a ser feito, e muito a administrar em termos de cargas de treino. Porém, em princípio, já temos uma ideia clara de equipe”, comentou o treinador em entrevista coletiva.

Detalhes do amistoso

O placar foi aberto por Ferran Torres para a Espanha, aos 16 minutos do primeiro tempo. No entanto, o Iraque respondeu com um gol de Merchas Doski aos 27 minutos da mesma etapa, selando o empate. A seleção espanhola entrou em campo com um time modificado, contando com diversos desfalques e jogadores poupados, o que impactou o ritmo da partida, especialmente no segundo tempo, após muitas substituições.

Agenda da Espanha no Mundial

A seleção espanhola fará a sua estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde, no dia 15 de junho, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. Em seguida, enfrenta a Arábia Saudita, no dia 21 de junho, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium. O último jogo da fase de grupos será contra o Uruguai, no dia 26 de junho, às 21h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, no México.