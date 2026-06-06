A Copa do Mundo de 2026 começa na próxima quinta-feira, 11, com um duelo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, às 16h (de Brasília). Às vésperas do torneio, PLACAR levanta quem é o maior artilheiro da história de cada uma das 48 seleções que vão disputar a competição neste ano.

Grupo A

México – Chicharito (52 gols)

África do Sul – Benni McCarthy (30 gols)

Coreia do Sul – Heung-Min Son (56 gols)

Tchéquia – Jan Koller (55 gols)

Grupo B

Canadá – Jonathan David (39 gols)

Bósnia e Herzegovina – Edin Džeko (73 gols)

Catar – Almoez Ali (55 gols)

Suíça – Alex Frei (42 gols)

Grupo C

Brasil – Neymar (79 gols)

Escócia – Denis Law e Kenny Dalglish (30 gols)

Haiti – Duckens Nazon (44 gols)

Marrocos – Ayoub El Kaabi (35 gols)

Grupo D

Estados Unidos – Clint Dempsey e Landon Donovan (57 gols)

Austrália – Tim Cahill (49 gols)

Paraguai – Roque Santa Cruz (32 gols)

Turquia – Hakan Şükür (51 gols)

Grupo E

Alemanha – Miroslav Klose (71 gols)

Costa do Marfim – Didier Drogba (63 gols)

Curaçao – Rangelo Janga (21 gols)

Equador – Enner Valencia (49 gols)

Grupo F

Holanda – Memphis Depay (55 gols)

Japão – Shinji Okazaki (50 gols)

Suécia – Zlatan Ibrahimović (62 gols)

Tunísia – Issam Jemâa (36 gols)

Grupo G

Bélgica – Romelu Lukaku (90 gols)

Egito – Mohamed Salah (65 gols)

Irã – Ali Daei (110 gols)

Nova Zelândia – Chris Wood (45 gols)

Grupo H

Arábia Saudita – Yasser Al-Qahtani (37 gols)

Cabo Verde – Ryan Mendes (22 gols)

Espanha – David Villa (59 gols)

Uruguai – Luis Suárez (69 gols)

Grupo I

França – Olivier Giroud (57 gols)

Iraque – Younis Mahmoud (44 gols)

Noruega – Erling Haaland (55 gols)

Senegal – Sadio Mané (54 gols)

Grupo J

Argélia – Islam Slimani (46 gols)

Argentina – Lionel Messi (116 gols)

Áustria – Marko Arnautović (47 gols)

Jordânia – Hamza Al-Dardour (29 gols)

Grupo K

Colômbia – Radamel Falcao (36 gols)

Portugal – Cristiano Ronaldo (143 gols)

República Democrática do Congo – Dieumerci Mbokani (22 gols)

Uzbequistão – Eldor Shomurodov (44 gols)

Grupo L

Croácia – Davor Šuker (45 gols)

Gana – Asamoah Gyan (50 gols)

Inglaterra – Harry Kane (78 gols)

Panamá – Luis Tejada (43 gols)