A Copa do Mundo de 2026 começa na próxima quinta-feira, 11, com um duelo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, às 16h (de Brasília). Às vésperas do torneio, PLACAR levanta quem é o maior artilheiro da história de cada uma das 48 seleções que vão disputar a competição neste ano.

Grupo A

México – Chicharito (52 gols)

O atacante Chicharito Hernández, da seleção mexicana, comemora gol na partida contra Portugal na Copa dos Confederações em Kazan, na Rússia

O atacante Chicharito Hernández, da seleção mexicana, comemora gol na partida contra Portugal na Copa dos Confederações em Kazan, na Rússia

África do Sul – Benni McCarthy (30 gols)

Benni McCarthy em ação pela África do Sul - EFE/KIM LUDBROOK

Benni McCarthy em ação pela África do Sul – EFE/KIM LUDBROOK

Coreia do Sul – Heung-Min Son (56 gols)

Heung-Min Son, da Coreia do Sul - Chung Sung-Jun/Getty Images

Heung-Min Son, da Coreia do Sul – Chung Sung-Jun/Getty Images

Tchéquia – Jan Koller (55 gols)

Jan Koller em ação pela Tchéquia - Reprodução/@jankollerofficial

Jan Koller em ação pela Tchéquia – Reprodução/@jankollerofficial

Grupo B

Canadá – Jonathan David (39 gols)

Jonathan David em ação pelo Canadá - Reprodução/@jodavid

Jonathan David em ação pelo Canadá – Reprodução/@jodavid

Bósnia e Herzegovina – Edin Džeko (73 gols)

Edin Dzeko comemora vitória da Bósnia em Cardiff contra o País de Gales - EFE

Edin Dzeko comemora vitória da Bósnia em Cardiff contra o País de Gales – EFE

Catar – Almoez Ali (55 gols)

Almoez Ali e Idrissa Gueye disputam bola no confronto

Almoez Ali e Idrissa Gueye disputam bola no confronto

Suíça – Alex Frei (42 gols)

Grupo C

Brasil – Neymar (79 gols)

Neymar comemora seu gol contra o México na Copa das Confederações de 2013 - Alexandre Battibugli/PLACAR

Neymar comemora seu gol contra o México na Copa das Confederações de 2013 – Alexandre Battibugli/PLACAR

Escócia – Denis Law e Kenny Dalglish (30 gols)

Denis Law é o maior artilheiro da seleção da Escócia ao lado de Kenny Dalglish - Reprodução/X/ManUtd

Denis Law é o maior artilheiro da seleção da Escócia ao lado de Kenny Dalglish – Reprodução/X/ManUtd

Haiti – Duckens Nazon (44 gols)

Marrocos – Ayoub El Kaabi (35 gols)

Grupo D

Estados Unidos – Clint Dempsey e Landon Donovan (57 gols)

Landon Donovan em ação pelos Estados Unidos

Landon Donovan em ação pelos Estados Unidos

Clint Dempsey em ação pelos Estados Unidos

Clint Dempsey em ação pelos Estados Unidos

Austrália – Tim Cahill (49 gols)

Tim Cahill em ação pela Austrália

Tim Cahill em ação pela Austrália

Paraguai – Roque Santa Cruz (32 gols)

Roque Santa Cruz em ação pelo Paraguai na Copa do Mundo de 2010 - EFE/KERIM

Roque Santa Cruz em ação pelo Paraguai na Copa do Mundo de 2010 – EFE/KERIM

Turquia – Hakan Şükür (51 gols)

Grupo E

Alemanha – Miroslav Klose (71 gols)

Klose pela Alemanha no fatídico 7 a 1 - Instagram/@1omke

Klose pela Alemanha no fatídico 7 a 1 – Instagram/@1omke

Costa do Marfim – Didier Drogba (63 gols)

Didier Dorgba em ação pela Costa do Marfim

Didier Dorgba em ação pela Costa do Marfim

Curaçao – Rangelo Janga (21 gols)

Equador – Enner Valencia (49 gols)

Enner Valencia em ação pelo Equador - MANAN VATSYAYANA

Enner Valencia em ação pelo Equador – MANAN VATSYAYANA

Grupo F

Holanda – Memphis Depay (55 gols)

Memphis Depay, em ação pela Holanda - Reprodução/Instagram/@memphisdepay

Memphis Depay, em ação pela Holanda – Reprodução/Instagram/@memphisdepay

Japão – Shinji Okazaki (50 gols)

Shinji Okazaki, do Japão, é marcado pelos jogadores uruguaios Martín Cáceres e Nahitan Nández, durante partida válida pela Copa América

Shinji Okazaki, do Japão, é marcado pelos jogadores uruguaios Martín Cáceres e Nahitan Nández, durante partida válida pela Copa América

Suécia – Zlatan Ibrahimović (62 gols)

Jogador da Suécia, Ibrahimović, durante partida contra Portugal, pelas eliminatórias da Copa dao Mundo, em Lisboa

Jogador da Suécia, Ibrahimović, durante partida contra Portugal, pelas eliminatórias da Copa dao Mundo, em Lisboa

Tunísia – Issam Jemâa (36 gols)

Grupo G

Bélgica – Romelu Lukaku (90 gols)

O belga Romelu Lukaku comemora gol contra a Grécia, pelas eliminatórias da Copa da Rússia, em Atenas

O belga Romelu Lukaku comemora gol contra a Grécia, pelas eliminatórias da Copa da Rússia, em Atenas

Egito – Mohamed Salah (65 gols)

Mohamed Salah, craque egípcio - Divulgação / Instagram

Mohamed Salah, craque egípcio – Divulgação / Instagram

Irã – Ali Daei (110 gols)

Nova Zelândia – Chris Wood (45 gols)

Chris Wood em ação pela Nova Zelândia - Reprodução/@woodsy39

Chris Wood em ação pela Nova Zelândia – Reprodução/@woodsy39

Grupo H

Arábia Saudita – Yasser Al-Qahtani (37 gols)

Cabo Verde – Ryan Mendes (22 gols)

Espanha – David Villa (59 gols)

David Villa com a taça da Copa do Mundo - Reprodução/@davidvilla

David Villa com a taça da Copa do Mundo – Reprodução/@davidvilla

Uruguai – Luis Suárez (69 gols)

Suárez pela seleção do Uruguai - Instagram/@luissuarez9

Suárez pela seleção do Uruguai – Instagram/@luissuarez9

Grupo I

França – Olivier Giroud (57 gols)

Giroud comemora gol da França contra a Austrália na Copa do Mundo

Giroud comemora gol da França contra a Austrália na Copa do Mundo

Iraque – Younis Mahmoud (44 gols)

Noruega – Erling Haaland (55 gols)

Erling Haaland em ação pela Noruega - Divulgação / Uefa

Erling Haaland em ação pela Noruega – Divulgação / Uefa

Senegal – Sadio Mané (54 gols)

O atacante Sadio Mané em ação pela seleção de Senegal

O atacante Sadio Mané em ação pela seleção de Senegal

Grupo J

Argélia – Islam Slimani (46 gols)

O jogador da Argélia, Islam Slimani, comemora gol marcado contra a Coreia do Sul em partida no estádio Beira Rio, em Porto Alegre

O jogador da Argélia, Islam Slimani, comemora gol marcado contra a Coreia do Sul em partida no estádio Beira Rio, em Porto Alegre

Argentina – Lionel Messi (116 gols)

Messi comanda vitória argentina contra a Venezuela - Luis ROBAYO / AFP

Messi comanda vitória argentina contra a Venezuela – Luis ROBAYO / AFP

Áustria – Marko Arnautović (47 gols)

Arnautovic comemorou o terceiro gol da Áustria com provocação ao rival

Arnautovic comemorou o terceiro gol da Áustria com provocação ao rival

Jordânia – Hamza Al-Dardour (29 gols)

Grupo K

Colômbia – Radamel Falcao (36 gols)

O colombiano Radamel Falcao em ação contra os japoneses durante o confronto válido pelo Grupo H da Copa do Mundo da Rússia

O colombiano Radamel Falcao em ação contra os japoneses durante o confronto válido pelo Grupo H da Copa do Mundo da Rússia

Portugal – Cristiano Ronaldo (143 gols)

Cristiano Ronaldo brilhou por Portugal contra a Hungria - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo brilhou por Portugal contra a Hungria – PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

República Democrática do Congo – Dieumerci Mbokani (22 gols)

Uzbequistão – Eldor Shomurodov (44 gols)

Shomurodov em ação pelo Uzbequistão - Reprodução/@shomurodov.eldor

Shomurodov em ação pelo Uzbequistão – Reprodução/@shomurodov.eldor

Grupo L

Croácia – Davor Šuker (45 gols)

Davor Šuker, em ação pela Croácia na Copa de 1998

Davor Šuker, em ação pela Croácia na Copa de 1998

Gana – Asamoah Gyan (50 gols)

Asamoah Gyan, de Gana - Reprodução/Instagram/@asamoah_gyan3

Asamoah Gyan, de Gana – Reprodução/Instagram/@asamoah_gyan3

Inglaterra – Harry Kane (78 gols)

Harry Kane, atacante da Inglaterra - Divulgação / England Football

Harry Kane, atacante da Inglaterra – Divulgação / England Football

Panamá – Luis Tejada (43 gols)