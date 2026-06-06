A Copa do Mundo de 2026 começa na próxima quinta-feira, 11, com um duelo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, às 16h (de Brasília). Às vésperas do torneio, PLACAR levanta quem é o maior artilheiro da história de cada uma das 48 seleções que vão disputar a competição neste ano.
Grupo A
México – Chicharito (52 gols)
O atacante Chicharito Hernández, da seleção mexicana, comemora gol na partida contra Portugal na Copa dos Confederações em Kazan, na Rússia
África do Sul – Benni McCarthy (30 gols)
Benni McCarthy em ação pela África do Sul – EFE/KIM LUDBROOK
Coreia do Sul – Heung-Min Son (56 gols)
Heung-Min Son, da Coreia do Sul – Chung Sung-Jun/Getty Images
Tchéquia – Jan Koller (55 gols)
Jan Koller em ação pela Tchéquia – Reprodução/@jankollerofficial
Grupo B
Canadá – Jonathan David (39 gols)
Jonathan David em ação pelo Canadá – Reprodução/@jodavid
Bósnia e Herzegovina – Edin Džeko (73 gols)
Edin Dzeko comemora vitória da Bósnia em Cardiff contra o País de Gales – EFE
Catar – Almoez Ali (55 gols)
Almoez Ali e Idrissa Gueye disputam bola no confronto
Suíça – Alex Frei (42 gols)
Grupo C
Brasil – Neymar (79 gols)
Neymar comemora seu gol contra o México na Copa das Confederações de 2013 – Alexandre Battibugli/PLACAR
Escócia – Denis Law e Kenny Dalglish (30 gols)
Denis Law é o maior artilheiro da seleção da Escócia ao lado de Kenny Dalglish – Reprodução/X/ManUtd
Haiti – Duckens Nazon (44 gols)
Marrocos – Ayoub El Kaabi (35 gols)
Grupo D
Estados Unidos – Clint Dempsey e Landon Donovan (57 gols)
Landon Donovan em ação pelos Estados Unidos
Clint Dempsey em ação pelos Estados Unidos
Austrália – Tim Cahill (49 gols)
Tim Cahill em ação pela Austrália
Paraguai – Roque Santa Cruz (32 gols)
Roque Santa Cruz em ação pelo Paraguai na Copa do Mundo de 2010 – EFE/KERIM
Turquia – Hakan Şükür (51 gols)
Grupo E
Alemanha – Miroslav Klose (71 gols)
Klose pela Alemanha no fatídico 7 a 1 – Instagram/@1omke
Costa do Marfim – Didier Drogba (63 gols)
Didier Dorgba em ação pela Costa do Marfim
Curaçao – Rangelo Janga (21 gols)
Equador – Enner Valencia (49 gols)
Enner Valencia em ação pelo Equador – MANAN VATSYAYANA
Grupo F
Holanda – Memphis Depay (55 gols)
Memphis Depay, em ação pela Holanda – Reprodução/Instagram/@memphisdepay
Japão – Shinji Okazaki (50 gols)
Shinji Okazaki, do Japão, é marcado pelos jogadores uruguaios Martín Cáceres e Nahitan Nández, durante partida válida pela Copa América
Suécia – Zlatan Ibrahimović (62 gols)
Jogador da Suécia, Ibrahimović, durante partida contra Portugal, pelas eliminatórias da Copa dao Mundo, em Lisboa
Tunísia – Issam Jemâa (36 gols)
Grupo G
Bélgica – Romelu Lukaku (90 gols)
O belga Romelu Lukaku comemora gol contra a Grécia, pelas eliminatórias da Copa da Rússia, em Atenas
Egito – Mohamed Salah (65 gols)
Mohamed Salah, craque egípcio – Divulgação / Instagram
Irã – Ali Daei (110 gols)
Nova Zelândia – Chris Wood (45 gols)
Chris Wood em ação pela Nova Zelândia – Reprodução/@woodsy39
Grupo H
Arábia Saudita – Yasser Al-Qahtani (37 gols)
Cabo Verde – Ryan Mendes (22 gols)
Espanha – David Villa (59 gols)
David Villa com a taça da Copa do Mundo – Reprodução/@davidvilla
Uruguai – Luis Suárez (69 gols)
Suárez pela seleção do Uruguai – Instagram/@luissuarez9
Grupo I
França – Olivier Giroud (57 gols)
Giroud comemora gol da França contra a Austrália na Copa do Mundo
Iraque – Younis Mahmoud (44 gols)
Noruega – Erling Haaland (55 gols)
Erling Haaland em ação pela Noruega – Divulgação / Uefa
Senegal – Sadio Mané (54 gols)
O atacante Sadio Mané em ação pela seleção de Senegal
Grupo J
Argélia – Islam Slimani (46 gols)
O jogador da Argélia, Islam Slimani, comemora gol marcado contra a Coreia do Sul em partida no estádio Beira Rio, em Porto Alegre
Argentina – Lionel Messi (116 gols)
Messi comanda vitória argentina contra a Venezuela – Luis ROBAYO / AFP
Áustria – Marko Arnautović (47 gols)
Arnautovic comemorou o terceiro gol da Áustria com provocação ao rival
Jordânia – Hamza Al-Dardour (29 gols)
Grupo K
Colômbia – Radamel Falcao (36 gols)
O colombiano Radamel Falcao em ação contra os japoneses durante o confronto válido pelo Grupo H da Copa do Mundo da Rússia
Portugal – Cristiano Ronaldo (143 gols)
Cristiano Ronaldo brilhou por Portugal contra a Hungria – PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
República Democrática do Congo – Dieumerci Mbokani (22 gols)
Uzbequistão – Eldor Shomurodov (44 gols)
Shomurodov em ação pelo Uzbequistão – Reprodução/@shomurodov.eldor
Grupo L
Croácia – Davor Šuker (45 gols)
Davor Šuker, em ação pela Croácia na Copa de 1998
Gana – Asamoah Gyan (50 gols)
Asamoah Gyan, de Gana – Reprodução/Instagram/@asamoah_gyan3
Inglaterra – Harry Kane (78 gols)
Harry Kane, atacante da Inglaterra – Divulgação / England Football
Panamá – Luis Tejada (43 gols)