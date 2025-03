Copa do Mundo 2026 terá show musical no intervalo da final

A pouco mais de um ano para o início da Copa do Mundo de 2026, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, utilizou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, para confirmar um show musical no intervalo da grande final da competição. A decisão será em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O show musical, ao estilo SuperBowl, a final do principal campeonato de futebol americano do mundo, a NFL, outros eventos acontecerão por Nova York. A Times Square, um dos destinos preferidos dos turistas, receberá atrações de todos os tipos.

“Posso confirmar o primeiro show no intervalo de uma final de Copa do Mundo Fifa em Nova York, Nova Jersey, em associação com a Global Citizen. Este será um momento histórico para a Copa do Mundo e um espetáculo à altura do maior evento esportivo do mundo”, disse Infantino.

A Fifa contará com a ajuda dos parceiros Chris Martin Phil Harvey, da banda Coldplay, para montar uma lista com inúmeros artistas para se apresentar tanto na final no estádio, como nos pontos turísticos.

O Mundial de 2026 será o primeiro disputado em três países: Canadá, Estados Unidos e México. Além disso, essa será a primeira vez que a Copa do Mundo terá 48 seleções.