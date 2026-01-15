A expectativa para a próxima edição do maior torneio de futebol do planeta atingiu níveis inéditos. A Fifa anunciou que recebeu mais de 500 milhões de solicitações de ingressos durante a primeira janela de sorteio para a Copa do Mundo de 2026. O evento, que será realizado de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá, já bateu o recorde histórico da competição em 33 dias de comercialização.

Segundo a entidade máxima do futebol, a demanda registrada na fase encerrada em 13 de janeiro de 2026 ultrapassou os números das edições do Catar (2022) e da Rússia (2018). Para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, esse número é uma “declaração global” dos torcedores: “Em nome da Fifa, gostaria de agradecer e parabenizar os fãs de futebol em todo o mundo por essa resposta extraordinária”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Maior número de seleções explica aumento de demanda

Um dos principais fatores para essa explosão na procura é a mudança estrutural do campeonato. Pela primeira vez na história, o Mundial contará com 48 seleções, um aumento significativo em relação às 32 equipes que disputaram as últimas edições. Essa expansão a um maior número de jogos, 104, ao todo – antes eram 64 – o que abre um leque maior de oportunidades para que torcedores de diferentes nacionalidades possam assistir aos jogos nos estádios.

De acordo com a Fifa, além dos três países-sede, as nações com mais procura de ingressos são: Alemanha, Inglaterra, Brasil, Portugal, Argentina e Colômbia. Até o momento a partida com maior procura foi Colômbia x Portugal, disputada pelo grupo K.

Expectativa de quebra de recordes de público

A organização trabalha com a projeção de que a Copa de 2026 quebrará o recorde total de público em estádios, uma marca que curiosamente ainda pertence à Copa de 1994, também realizada nos Estados Unidos. Naquela ocasião, cerca de 3,6 milhões de espectadores compareceram aos jogos. Com estádios modernos e de grande capacidade, a expectativa da Fifa e de especialistas é superar a barreira dos 5 milhões de ingressos vendidos, podendo chegar a 6,5 milhões de espectadores.

Infantino tem reiterado em seus discursos que o objetivo é fazer desta a “maior Copa do Mundo de todos os tempos”. Devido à alta demanda, o processo de venda de ingressos envolve fases de registro de interesse e sorteios aleatórios para a alocação dos bilhetes. A recomendação oficial é que os fãs permaneçam atentos aos canais da entidade para acompanhar o cronograma das próximas etapas de venda.

A Copa do Mundo de 2026 tem início no dia 11 de junho, com o duelo entre México e África do Sul, no Estádio Asteca, na Cidade do México. A grande final da competição está marcada para o dia 19 de julho. O Brasil estreia contra Marrocos, em Nova York, no dia 13 de junho.