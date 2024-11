Copa do Brasil 2025: veja times classificados e quem ainda tem chance

Em 2025, a Copa do Brasil reunirá 92 equipes, destacando-se como uma das competições de futebol mais renomadas do Brasil. Apesar disso, alguns clubes tradicionais ainda não garantiram vaga no torneio. O Corinthians, tricampeão da Copa do Brasil, é um desses clubes em situação incerta. Além dele, times de diversas divisões ainda lutam por um espaço no campeonato.

Os clubes das séries A, B e C sem vaga garantida incluem: Corinthians na Série A; Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Goiás, Guarani, Ituano, Mirassol e Ponte Preta na Série B; e ABC, Ferroviária, São Bernardo, Ypiranga-RS, Figueirense, Floresta-CE, Ferroviário-CE, São José-RS, Londrina e Volta Redonda na Série C. As vagas dependem de desempenhos em competições estaduais e nacionais.

As Perspectivas do Corinthians para 2025

Para 2025, o Corinthians encontra-se com dificuldades para garantir sua vaga na Copa do Brasil. Após ser eliminado nas semifinais da Copa Sul-Americana, as chances de classificação do Corinthians estão limitadas. A principal esperança está no Campeonato Brasileiro, onde precisa terminar entre os seis primeiros ou contar com uma combinação de resultados improvável para ajudar o time paulista.

Métodos de Classificação para Outros Clubes

Além do Corinthians, outros clubes procuram maneiras de garantir participação na Copa do Brasil 2025. Os estados oferecem diferentes métodos de classificação, possibilitando que até times menos tradicionais tenham chance. O Mirassol, por exemplo, precisa vencer a Série B para garantir seu lugar. Avaí e Chapecoense dependem do desempenho de outros clubes catarinenses na Série B para disputar a Copa do Brasil.

Estados com Melhores Chances de Classificação

As vagas para a Copa do Brasil são distribuídas via competições estaduais e rankings de federações, permitindo que clubes menores tenham oportunidades. No Rio Grande do Norte, o ABC pode garantir vaga ao superar o Maranhão no ranking. O Ferroviário-CE e o Floresta-CE disputam a Taça Fares Lopes em busca de uma vaga sonhada.

ABC: Pode classificar-se se o Rio Grande do Norte melhorar sua posição no ranking de federações.

Pode classificar-se se o Rio Grande do Norte melhorar sua posição no ranking de federações. Avaí e Chapecoense: Dependem do Criciúma chegar à Libertadores.

Dependem do Criciúma chegar à Libertadores. São Bernardo e Ponte Preta: Precisam que outros clubes paulistas se classifiquem à Libertadores.

Precisam que outros clubes paulistas se classifiquem à Libertadores. Ypiranga-RS e São José-RS: Competem na Taça Federação Gaúcha de Futebol.

Clubes com Vaga Garantida na Copa do Brasil 2025

Mesmo com as incertezas, 76 clubes já asseguraram participação no torneio, graças a desempenhos e conquistas em competições estaduais e nacionais. Confira times já garantidos para 2025:

Independência-AC;

Humaitá;

CRB;

ASA;

CSA;

Oratório;

Trem;

Amazonas;

Manaus;

Bahia;

Vitória;

Barcelona de Ilhéus;

Ceará,

Maracanã;

Fortaleza;

Capital-DF;

Ceilândia;

Rio Branco-ES;

Rio Branco VN;

Atlético-GO;

Vila Nova;

Aparecidense;

Sampaio Corrêa;

Maranhão;

União Rondonópolis;

Cuiabá;

Dourados;

Operário-MS;

Tombense;

América-MG;

Cruzeiro;

Atlético-MG;

Athletic Club;

Paysandu;

Remo;

Tuna Luso;

São Francisco-PA;

Botafogo-PB;

Sousa;

Athletico-PR;

Maringá;

Coritiba;

Operário-PR;

FC Cascavel;

Sport;

Retrô;

Náutico;

Alto;

Parnahyba;

Palmeiras;

Santos;

Bragantino;

Novorizontino;

São Paulo;

Votuporanguense;

Flamengo;

Fluminense;

Nova Iguaçu;

Vasco;

Botafogo;

América-RN;

Santa Cruz-RN;

Grêmio;

Juventude;

Internacional;

Caxias;

Barcelona-RO;

Porto Velho;

São Raimundo-RR;

Brusque;

Criciúma;

Confiança;

Sergipe;

União-TO;

Tocantinópolis.

A Copa do Brasil mantém-se como uma atraente competição para clubes de todo o Brasil, proporcionando uma oportunidade única para muitos times. Enquanto alguns ainda lutam para garantir suas vagas, outros já preparam-se para um evento que promete emoções fortes no futebol brasileiro.