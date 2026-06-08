O volante Éderson, convocado às pressas para a vaga do cortado Wesley, se apresentou à concentração da seleção brasileira no hotel The Ridge, em Nova Jersey, nos EUA, nesta segunda-feira, 8.

O jogador da Atalanta desembarcou na cidade americana nesta manhã, menos de 24 horas depois de ser chamado pela CBF para ocupar a vaga do lateral-direito da Roma.

Imagens publicadas pela CBF mostraram o jogador sendo recepcionado por Matheus Cunha, que será seu parceiro de Manchester United no segundo semestre, e todos os os outros atletas, além do técnico Carlo Ancelotti.

Quem é Éderson, convocado para a Copa

O volante de 26 anos nasceu em Campo Grande (MS) e passou por diversos clubes do Brasil antes de se destacar na Itália. Estreou profissionalmente pelo Desportivo Brasil, antes de defender as cores de Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza. No clube cearense, Éderson ganhou projeção nacional e chamou a atenção do mercado europeu.

Primeiro, passou pela Salernitana, em 2022, e poucos meses depois, foi comprado pela Atalanta, pelo qual obteve grandes feitos. Um meio-campista versátil, de intensidade na marcação, boa condução de bola e chegada ao ataque, Éderson se tornou peça-chave na equipe de Bérgamo.

O jogador chega à Copa do Mundo depois de apenas três partidas pela seleção brasileira, que defendeu pela primeira vez em 2024. Embora tenha figurado na primeira lista de Carlo Ancelotti em junho de 2025, Éderson não chegou a atuar sob o comando do italiano.