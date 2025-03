Convocação da seleção tem retorno de Neymar e 10 da Premier League

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta quinta-feira, 6, na sede da CBF, sua primeira lista de convocados da seleção brasileira em 2025, com o retorno de Neymar e a estreia do lateral Wesley, entre outros destaques.

Publicidade

Em quinto nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil tem compromissos duros, contra Colômbia, dia 20, em Brasília, e Argentina, dia 25, em Buenos Aires.

Wesley convocado: jovem do Flamengo é esperança para posição carente

O treinador convocou 10 atletas da Premier League: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester United), Gabriel Magalhães (Arsenal), Murillo (Nottingham Forest), André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton), João Pedro (Brighton) e Savinho (Manchester City).

Publicidade

Dentre os atletas do Brasileirão, foram lembrados Leo Ortiz, Danilo, Wesley e Gerson (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Neymar (Santos) e Estêvão (Palmeiras).

ISSO É BRASIL! 🇧🇷 📝Seleção Brasileira convocada para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Confira a lista completa do técnico @dorivaljroficial! Vamos juntos! 🇧🇷 pic.twitter.com/p7rZ52n5oH — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 6, 2025

Chamou a atenção a ausência do atacante Endrick, que apesar dos poucos minutos, vem acumulando ótimos números pelo Real Madrid. Luiz Henerique (Zenit) e Igor Jesus (Botafogo) se destacaram nas últimas convocações, mas também ficaram de fora.

Neymar, por sua vez, está de volta à seleção depois de mais de um ano de ausência. O astro do Santos se machucou em outubro de 2023 em partida diante do Uruguai, em Montevidéu, e reencontrará Dorival Júnior, com quem trabalhou em sua primeira passagem pelo Peixe.

Publicidade

Convocados da seleção para jogos contra Colômbia e Argentina

Goleiros

Alisson – Liverpool (ING)

Bento – Al-Nassr (SAU)

Ederson – Manchester City (ING)

Zagueiros

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Léo Ortiz – Flamengo

Marquinhos – PSG (FRA)

Murillo – Nottingham Forest (ING)

Laterais

Danilo – Flamengo

Guilherme Arana – Atlético-MG

Vanderson – Monaco (FRA)

Wesley – Flamengo

Meio-campistas

André – Wolverhampton (ING)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Gerson – Flamengo

Joelinton – Newcastle (ING)

Matheus Cunha – Wolverhampton (ING)

Neymar – Santos

Atacantes

Estêvão – Palmeiras

João Pedro – Brighton (ING)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Savinho – Manchester City (ING)

Vini Jr – Real Madrid (ESP)