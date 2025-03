Wesley convocado: jovem do Flamengo é esperança para posição carente

O Brasil terá uma novidade na lateral direita para a próxima Data Fifa, em que enfrentará a Colômbia, no dia 20, em Brasília, e a Argentina, no dia 25, em Buenos Aires. O estreante foi anunciado na manhã desta quinta-feira, 6, quando o técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira com a presença de Wesley, do Flamengo.

Aos 21 anos, o lateral-direito tem sido destaque do Rubro-Negro e recebeu a chance na posição. Antes muito contestado pela própria torcida, o garoto se firmou após a chegada do treinador Filipe Luís.

Utilizado com função ofensiva e aguda pelo lado no esquema flamenguista, Wesley já tem uma assistência em seis jogos no ano. Em 2024, fez 51 partidas, com duas assistências.

Em coletiva de imprensa, Dorival explicou a escolha, ressaltando experiência anterior com o defensor: “Desde 2022 eu já conhecia o Wesley. Ele sempre chamou muita atenção, um jogador muito interessante. De setembro para cá, ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. É um primeiro momento dele aqui dentro, vamos ver a reação, sentir a condição que ele está“.

O lateral chega à seleção com expectativa de sanar as dúvidas de uma posição carente. Tendo em vista que Danilo, titular do setor na última Copa do Mundo, está cada vez mais adaptado como zagueiro, uma grande lacuna passou a existir no setor.

Desde o fim do Mundial do Catar, além do dono da posição na competição, outros seis jogadores chegaram a ser convocados. Foram eles: Arthur (Bayer Leverkusen), Vanderson (Monaco), Emerson Royal (Milan), Yan Couto (Borussia Dortmund), William (Cruzeiro) e Dodô (Fiorentina).

Nenhum deles chegou a convencer, o que abre caminhos e expectativas para Wesley. Contudo, para isso, certamente o garoto precisará se adaptar ao estilo de jogo da seleção brasileira de Dorival Júnior, além de ter pela frente confrontos contra a Colômbia e a Argentina, os últimos finalistas da Copa América.