A Argentina eliminou a Inglaterra da forma mais dramática possível, com um triunfo de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira, 15, em Atlanta, nos EUA, e com isso se manteve invicta nas seis semifinais de Copa do Mundo que disputou.

Inflamada pela rivalidade histórica com os europeus, a seleção de Lionel Messi manteve um retrospecto extremamente favorável nesta fase do torneio. Foram vitórias em 1930, 1986, 1990, 2014, 2022 e 2026.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Semifinais disputadas pela Argentina

Argentina 6 x 1 Estados Unidos (Uruguai, 1930)

Argentina 2 x 0 Bélgica (México, 1986)

Argentina 1 (4) x 1 (3) Itália (Itália, 1990)

Argentina 0 (4) x (2) 0 Holanda (Brasil, 2014)

Argentina 3 x 0 Croácia (Catar, 2022)

Argentina 2 x 1 Inglaterra (Canadá, México e Estados Unidos, 2026)

Ainda que tenha jogado seis finais de Copa do Mundo, a seleção da Argentina só disputou cinco semis. A fórmula de disputa da Copa de 1978 (sediada e vencida pela Argentina) era diferente, com duas fases de grupos.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

O time treinado por Cesar Luís Menotti garantiu vaga na decisão em casa pegando o primeiro lugar de seu chaveamento, tendo os mesmos cinco pontos da seleção brasileira (que foi eliminada invicta do mundial). Os argentinos, porém, tiveram saldo de gols melhor, graças a controversa goleada por 6 a 0 sobre o Peru na terceira rodada.

Naquela etapa, a albiceleste de Mario Kempes entrou em campo após a conclusão de Brasil 3 e 1 Polônia, tendo conhecimento de que precisaria vencer por pelo menos quatro gols de diferença. Na final da Copa de 1978, venceu a Holanda por 3 a 1 na prorrogação e levantou sua primeira taça.

As semifinais da Argentina

A primeira semifinal disputada pela seleção argentina aconteceu na edição inaugural da Copa do Mundo, em 1930, com uma goleada histórica de 6 a 1 sobre os Estados Unidos. Na final, acabou superada pelo placar de 4 a 2 pelo Uruguai.

Após triunfar sem semi em 1978, a Argentina voltou a se dar bem nesta etapa do mata-mata em 1986. No ano do bicampeonato, Diego Maradona marcou os dois gols da vitória sul-americana diante da Bélgica no México, garantindo vaga na decisão diante da Alemanha.

Em 1990, Maradona voltou a ser protagonista da equipe histórica de Carlos Bilardo. Ídolo do Napoli, dividiu o coração do torcedor que se fez presente nas arquibancadas do Estádio San Paolo (hoje rebatizado em sua homenagem) na cidade de Napóles, historicamente menos patriota por ressentimento contra o preconceito do norte do país.

Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, os italianos acabaram sucumbindo em 4 a 3 nas penalidades. Em uma reedição da final de 1986, a Alemanha Ocidental levou a melhor, vencendo por 1 a 0 com um gol de pênalti convertido por Andreas Brehme.

Após 24 anos sem chegar entre os quatro melhores de uma Copa do Mundo, a Argentina voltou a obter êxito por meio da disputa de pênaltis. Em terras brasileiras e jogando um dia após o infame 7 a 1 na outra semi, argentinos e holandeses não conseguiram marcar em 120 minutos de futebol em São Paulo.

Sem a entrada de Tim Krul, herói holandês na rodada anterior contra a Costa Rica, o protagonismo nos pênaltis recaiu sobre Sergio “Chiqui” Romero, contestado arqueiro argentino que parou as cobranças de Ron Vlaar e Wesley Sneijder. Na grande final, a Alemanha venceu a Argentina por 1 a 0, com gol de Mario Gotze, no Maracanã.

Após um épico embate contra a Holanda nas quartas de final, a Argentina teve uma atuação de gala nas semifinais da Copa no Catar de 2022. Comandada por Lionel Messi e Julian Álvarez, a seleção albiceleste mandou a Croácia, finalista de 2018, de volta pra casa, seguindo a rota que os levou até o tricampeonato.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google