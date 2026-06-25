O Marrocos garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo 2026 ao vencer o Haiti por 4 a 2, em uma partida eletrizante disputada nesta quarta-feira, 24, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Após sair atrás no placar por duas vezes em um primeiro tempo frenético, a seleção africana contou com o brilho de seus jogadores que vieram do banco de reservas para consolidar a virada na etapa final e carimbar o passaporte no Grupo C.

O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0, em Miami, e terminou na liderança da chave.

Susto inicial e primeiro tempo frenético

A narrativa da partida começou a se desenhar com contornos dramáticos para os marroquinos. Logo aos 10 minutos, após jogada de Jean-Kevin Duverne pela direita, Lenny Joseph completou de letra e contou com um desvio infeliz do goleiro Bounou, que marcou contra o próprio patrimônio. O susto acordou o Marrocos, que passou a empilhar chances, esbarrando em uma atuação inspirada do goleiro Johnny Placide, autor de um verdadeiro milagre em dose dupla aos 29 minutos.

A insistência deu resultado aos 39, quando Achraf Hakimi brigou com a zaga na pequena área e empatou. No entanto, a alegria durou pouco. Aos 43, Isidor acertou uma bomba de pé direito, recolocando o Haiti em vantagem. Quando o intervalo parecia definido, Hakimi voltou a ser decisivo, cruzando na medida para Ismael Saibari deixar tudo igual novamente aos 46 minutos.

Dedo do técnico e a virada marroquina

Na volta para a segunda etapa, o cenário mudou. O Haiti adotou uma postura extremamente defensiva, abdicando do ataque, enquanto o Marrocos assumiu o controle absoluto da posse de bola. Aos 25 minutos, o técnico marroquino fez as alterações que mudariam a história do jogo, promovendo as entradas de Soufiane Rahimi e Yassine.

Aos 32 minutos, a estrela de Rahimi brilhou: após cobrança de escanteio e desvio na primeira trave, o atacante dominou e fuzilou para virar o placar. Com o adversário entregue, o golpe de misericórdia veio aos 43 minutos. O incansável Rahimi fez grande jogada pela esquerda e serviu Yassine, que, livre na área, apenas empurrou para as redes, selando a vitória por 4 a 2. Nos acréscimos, Bounou ainda fez grande defesa em falta cobrada por Nazon, evitando qualquer chance de reação caribenha.

Situação final no Grupo C

Apesar da vitória maiúscula e dos sete pontos conquistados, o Marrocos avançou na segunda colocação do Grupo C. Isso ocorreu porque o Brasil, que jogava simultaneamente em Miami, venceu a Escócia por 3 a 0. Com ambas as seleções empatadas na pontuação, a equipe sul-americana garantiu a liderança da chave graças ao melhor saldo de gols. Agora, os marroquinos aguardam a definição de seu adversário nas oitavas de final, enquanto a valente equipe do Haiti se despede da competição.