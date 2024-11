Brasil x Uruguai: horário, onde assistir e escalações

Brasil e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira, 18, em partida válida pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogo acontecerá às 21h45 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

Comandada por Dorival Júnior, a seleção brasileirav vem de uma sequência positiva na competição: vitórias contra Chile e Peru, na última Data Fifa, e empate com a Venezuela fora de casa, assegurando a quarta colocação na tabela com 17 pontos. No entanto, a derrota por 2 a 0 para o Uruguai na primeira fase ainda está fresca na memória.

Problemas

Dorival enfrenta alguns desafios para escalar o time contra o Uruguai: sem Vanderson, suspenso, Danilo deverá assumir a lateral direita. Gerson, que está com problemas estomacais, é dúvida.

A escalação provável terá: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner; Gerson, Bruno Guimarães, Raphinha; Vinícius Júnior, Savinho e Igor Jesus.

Transmissão

Os torcedores poderão assistir ao jogo ao vivo na TV aberta pela Globo e fechada pelo SporTV. Além disso, o GloboPlay disponibilizará a transmissão online, oferecendo várias opções para os espectadores acompanharem o clássico.

Data: terça-feira, 19 de novembro de 2024

terça-feira, 19 de novembro de 2024 Horário: 21h45 (de Brasília)

21h45 (de Brasília) TV: TV Globo e SporTV

TV Globo e SporTV Streaming: GloboPlay

Últimos resultados

14/11: Venezuela 1 x 1 Brasil 15/10: Brasil 4 x 0 Peru 10/10: Chile 1 x 2 Brasil 10/09: Paraguai 1 x 0 Brasil 06/09: Brasil 1 x 0 Equador

Situação nas Eliminatórias

O Brasil está atualmente na quarta posição na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 17 pontos. A equipe enfrenta uma competição acirrada na América do Sul e manter a concentração será essencial para garantir sua vaga no Mundial.

