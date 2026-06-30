A segunda-feira, 29, foi marcada por grandes jogos da Copa do Mundo de 2026, todos muito equilibrados e decididos nos detalhes. Primeiro, o Brasil bateu o Japão por 2 a 1, com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos. Os jogos seguintes foram decididos nos pênaltis e com decepção dos europeus: a Alemanha foi eliminada pelo Paraguai, enquanto a Holanda caiu diante do Marrocos.

Os três times se juntaram ao Canadá como os únicos classificados às oitavas de final até o momento. Confira datas e cruzamentos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

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Copa do Mundo 2026

Chaveamento

16-avos

28/06 → 03/07 · Fase 1 de 6 - 16 jogos
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos28/06 às 13:00 (horário de Brasília)
África do Sul
0 x 1
Canadá
NRG, Houston, Estados Unidos29/06 às 11:00 (horário de Brasília)
Brasil
2 x 1
Japão
Gillette, Foxborough, Estados Unidos29/06 às 14:30 (horário de Brasília)
Alemanha
1 x 1
Paraguai
BBVA, Monterrey, México29/06 às 19:00 (horário de Brasília)
Holanda
1 x 1
Marrocos
AT&T, Arlington, Estados Unidos30/06 às 11:00 (horário de Brasília)
Costa do Marfim
- x -
Noruega
MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos30/06 às 15:00 (horário de Brasília)
França
- x -
Suécia
Azteca, Cidade do México, México30/06 às 19:00 (horário de Brasília)
México
- x -
Equador
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos01/07 às 10:00 (horário de Brasília)
Inglaterra
- x -
RD Congo
Lumen Field, Seattle, Estados Unidos01/07 às 14:00 (horário de Brasília)
Bélgica
- x -
Senegal
Levis, Santa Clara, Estados Unidos01/07 às 18:00 (horário de Brasília)
Estados Unidos
- x -
Bósnia
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos02/07 às 13:00 (horário de Brasília)
Espanha
- x -
Áustria
BMO Field, Toronto, Canadá02/07 às 17:00 (horário de Brasília)
Portugal
- x -
Croácia
BC Place, Vancouver, Canadá02/07 às 21:00 (horário de Brasília)
Suíça
- x -
Argélia
AT&T, Arlington, Estados Unidos03/07 às 12:00 (horário de Brasília)
Austrália
- x -
Egito
Hard Rock, Miami03/07 às 16:00 (horário de Brasília)
Argentina
- x -
Cabo Verde
Arrowhead Stadium, Kansas, Estados Unidos03/07 às 19:30 (horário de Brasília)
Colômbia
- x -
Gana

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Martinelli e jogadores do Brasil comemoram a vitória sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Jogadores da seleção brasileira após vitória contra o Japão - Pier Giavelli / BPA
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Marquinhos comemora vitória do Brasil sobre o Japão - Pier Giavelli / BPA
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Seleção brasileira durante execução do hino - EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Bruno Guimarães durante o duelo contra o Japão - EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Casemiro comemora a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA)
Martinelli e Matheus Cunha comemoram a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA)
Casemiro comemora a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA)
Vinicius Júnior e jogadores da seleção brasileira após vitória contra o Japão - Pier Giavelli / BPA
Gabriel Martinelli foi o herói da classificação do Brasil às oitavas diante do Japão em Houston (EFE/EPA/SAM WASSON)
HOUSTON (United States), 29/06/2026.- Casemiro of Brazil (C) celebrates scoring the 1-1 during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Brazil against Japan, in Houston, USA, 29 June 2026. (Brasil, Japón) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Casemiro marcou o gol do empate do Brasil diante do Japão em Houston (EFE/ Carlos Ramírez)
Casemiro marcou o gol do empate do Brasil diante do Japão em Houston (EFE/ Carlos Ramírez)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)
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