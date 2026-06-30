A segunda-feira, 29, foi marcada por grandes jogos da Copa do Mundo de 2026, todos muito equilibrados e decididos nos detalhes. Primeiro, o Brasil bateu o Japão por 2 a 1, com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos. Os jogos seguintes foram decididos nos pênaltis e com decepção dos europeus: a Alemanha foi eliminada pelo Paraguai, enquanto a Holanda caiu diante do Marrocos.
Os três times se juntaram ao Canadá como os únicos classificados às oitavas de final até o momento. Confira datas e cruzamentos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
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Copa do Mundo 2026
Chaveamento
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos28/06 às 13:00 (horário de Brasília)
NRG, Houston, Estados Unidos29/06 às 11:00 (horário de Brasília)
Gillette, Foxborough, Estados Unidos29/06 às 14:30 (horário de Brasília)
BBVA, Monterrey, México29/06 às 19:00 (horário de Brasília)
AT&T, Arlington, Estados Unidos30/06 às 11:00 (horário de Brasília)
MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos30/06 às 15:00 (horário de Brasília)
Azteca, Cidade do México, México30/06 às 19:00 (horário de Brasília)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos01/07 às 10:00 (horário de Brasília)
Lumen Field, Seattle, Estados Unidos01/07 às 14:00 (horário de Brasília)
Levis, Santa Clara, Estados Unidos01/07 às 18:00 (horário de Brasília)
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos02/07 às 13:00 (horário de Brasília)
BMO Field, Toronto, Canadá02/07 às 17:00 (horário de Brasília)
BC Place, Vancouver, Canadá02/07 às 21:00 (horário de Brasília)
AT&T, Arlington, Estados Unidos03/07 às 12:00 (horário de Brasília)
Hard Rock, Miami03/07 às 16:00 (horário de Brasília)
Arrowhead Stadium, Kansas, Estados Unidos03/07 às 19:30 (horário de Brasília)
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