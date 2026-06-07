A seleção brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, já tem agenda definida para a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026. Os confrontos serão contra Marrocos, Haiti e Escócia, todos disputados nos Estados Unidos.

Formato e Sedes da Copa do Mundo FIFA de 2026

A Copa do Mundo Fifa de 2026 será um torneio histórico, marcando a primeira vez com três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México. O evento, que ocorrerá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, contará com 48 seleções e um total de 104 partidas.

A partida de abertura está agendada para quinta-feira (11), no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México — que recentemente viveu ondas de protesto. A grande final será disputada no dia19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. A disputa pelo terceiro lugar ocorrerá no dia 18, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Agenda do Brasil na fase de grupos

Os compromissos da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 são:

Brasil x Marrocos: 13 de junho (sábado), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium , em Nova Jersey-Nova York, Estados Unidos.

13 de junho (sábado), às 19h (horário de Brasília), no , em Nova Jersey-Nova York, Estados Unidos. Brasil x Haiti: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field , na Filadélfia, Estados Unidos.

19 de junho (sexta-feira), às 21h30 (horário de Brasília), no , na Filadélfia, Estados Unidos. Brasil x Escócia: 24 de junho (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos.

Mata-mata para seleção brasileira

Caso a seleção brasileira avance como líder de seu grupo, enfrentará o segundo colocado do Grupo F nas oitavas de final. Ele é composto por Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. A permanência nos Estados Unidos está garantida para o Brasil se a equipe conquistar a primeira posição da chave.