Neste sábado, 27, a Fifa determinou que o Brasil entrará em campo contra o Japão vestindo o uniforme principal, com camisa amarela, calção azul e meiões brancos, enquanto o goleiro estará todo de roxo.

Já o Japão se apresentará de camisa branca com detalhes em preto e calções e meia pretas. O goleiro vestirá verde.

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A escolha da Fifa é feita a partir de formuário onde constam as peças de uniforme previamente informadas pelas seleções.

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Na última partida, contra a Escócia, o Brasil jogou com a rara combinação de camisa amarela, calção e meias brancas. Na história da Copa do Mundo, a seleção se apresentou desta forma em apenas 11 ocasiões, sendo a maior parte delas em 2014 (contra Camarões, Chile, Colômbia e Holanda).

Brasil e Japão jogam na próxima segunda-feira, 29, às 14h do horário de Brasil, no estádio de Houston, nos EUA. A partida será válida pelos 16 avos de final do torneio. Quem vencer encara o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.

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