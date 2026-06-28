A seleção brasileira fez na manhã deste domingo, 28, em Houston, no Shell Energy Stadium, o único treino antes da decisiva partida contra o Japão, que ocorre nesta segunda-feira, 29, no NRG Stadium.

Com apenas os 15 minutos iniciais abertos para a imprensa, o técnico Carlo Ancelotti não deu sinais da equipe titular, reservando apenas os dois últimos minutos da atividade para os trabalhos com bola, um “bobinho”.

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PLACAR apurou que, apesar de evitar dar sinais, Ancelloti está inclinado a repetir contra o Japão o time que enfrentou a Escócia, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

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Sendo assim, essa será a primeira vez em 15 jogos no comando do Brasil que o Mister utilizaria os mesmos 11 inicias do jogo anterior.

Com isso, o provável Brasil levará a campo: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Junior.

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A única ausência, segue sendo a de Raphinha, que se recupera de lesão na coxa direita sofrida no jogo contra o Haiti, no dia 19 de junho. Rayan assumiu a vaga dele contra os escoceses e teve boa participação nas tramas ofensivas.

A seleção se classificou em primeiro lugar do Grupo C, com sete pontos conquistados, o que a coloca frente a frente com o Japão, segundo colocado do Grupo F, também com sete pontos. O vencendor do confronto pode pegar Costa do Marfim ou Noruega na próxima fase.

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